Oyarzabal: "Reivindicarme no, siempre me he sentido querido"

Mikel Oyarzabal - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Mikel Oyarzabal se mostró "muy contento" después de su doblete en la victoria (4-0) sobre Arabia Saudí, aunque no quiso hablar de "reivindicarse" en el plano personal, ya que siempre se sintió "querido".

"Felices de haberle dado la vuelta a la situación y las sensaciones que hemos tenido dentro del campo. Contento de haber podido ayudar al equipo. El otro día me tocó tocar menos balón, estar menos activo, estar menos presente, pero de otra manera ayudé lo que podía. Feliz y siempre buscando que el equipo vaya bien", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

El atacante de la Real Sociedad recuperó su olfato con 'La Roja' pero no quiso elogios. "Reivindicarme no porque yo he dicho siempre me he sentido querido y valorado, por los compañeros, el entrenador. Es con lo que me quedo. Fuera sabemos que siempre se va a hablar, pero nosotros siempre estamos tranquilos", afirmó.

Además, Oyarzabal entendió su cambio al descanso. "Todo bien, hay que dar minutos a más gente. Todo el mundo va a ser importante. Cuando te toca hay que dar el 100% y cuando nos cambian hay otro que lo hará igual", terminó.