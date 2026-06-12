Oyarzabal: "Va a haber siempre opiniones, pero estamos confiados en saber que merecemos estar aquí"

Mikel Oyarzabal attends during the Spain Team Media Day ahead the FIFA World Cup 2026 at Ciudad del Futbol on June 01, 2026 in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español Mikel Oyarzabal ha asegurado que se siente "valorado y respetado por los compañeros" de la selección nacional, estando todos "confiados en saber" que merecen "estar" en la Copa Mundial de la FIFA 2026 para "ayudar al equipo" porque "es lo importante" en busca del segundo título.

"Yo me siento valorado y respetado por los compañeros, por el cuerpo técnico y, al final, si estamos aquí también es porque el míster ha decidido que podemos ayudar y yo es con lo que me quedo y lo que me vale. Seguro que va a haber siempre muchas opiniones, pero creo que nosotros estamos confiados en saber que merecemos estar aquí y que podemos ayudar al equipo, que es lo importante", declaró Oyarzabal desde Chattanooga (Tennessee) tras presentar un patrocinio de Google Gemini.

"Cuando llegas a un sitio nuevo, y teniendo las herramientas que tenemos como Google Gemini para poder buscar cosas de qué hacer, planes que te puedan recomendar y teniendo las horas libres que podemos tener aquí muchas veces a las tardes, pues buscar. Si no, que te pueda servir para informarte y para ver qué planes poder hacer en estos días", dijo el delantero de la 'Roja' sobre cómo había usado ese recurso digital.

En ese evento promocional estuvo acompañado por el también atacante Borja Iglesias. "Creo que poco hay que decir de Borja. Todo el mundo le conoce y la importancia que tiene ahora aquí en este grupo es bestial. Su manera de tratar a los demás y su manera de trabajar por y para los compañeros, me quedaría con eso", habló sobre las virtudes del 'Panda'.

"Me gustaría tener su cuerpo, su manera de jugar de espaldas. Creo que es algo que cada vez se está perdiendo más y hay menos. Y creo que es algo también que puede ser muy valioso en una competición como ésta. Estoy seguro que todos vamos a tener nuestra oportunidad y nuestros minutos y vamos a ser importantes", subrayó Oyarzabal acerca del torneo.

Y él mismo, pese a ser pieza clave de España, no aparece entre las figuras más destacadas por Gemini para este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Creo que tiene razón lo que dice. Los mejores son esos y no hay duda porque son diferenciales", aludió a Kylian Mbappé y Erling Haaland.

"Estoy contento con lo que he hecho, con lo que hago y voy a tratar de seguir el mismo camino, que es el de ayudar al equipo, el de ayudar al grupo de una manera o de otra, que lo que me importa es el equipo y que vaya bien colectivamente", completó su respuesta de foma honesta.

Luego Oyarzabal eligió a un jugador diferencial de entre todos los atacantes de la 'Roja'. "Me quedo con Ferran. Estamos aquí Borja y yo, que es de los que nos puede tocar jugar en punta junto a Ferran y algún otro compañero que en algún momento lo pueda hacer, así que creo que todos vamos a ser importantes", repitió el capitán de la Real Sociedad.

Por último, analizó el papel de favoritos. "Podemos estar en esa lista. Y oye, creo que habla también del buen trabajo que se ha hecho, de en los últimos años lo que venimos haciendo y creo que no hay que negar que podemos estar en esa lista. Pero no sirve de nada eso en el campo. Al final nos toca demostrar en el verde, igual que lo íbamos haciendo los últimos años, e intentaremos estar en esa lista, más que nada también que podamos estar en fases finales", concluyó Oyarzabal.