Países Bajos, Dinamarca y Austria golean por el Mundial

El República Checa - Croacia no movió el 0-0

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada FIFA de este jueves rumbo al Mundial 2026 dejó una gran cantidad de goles con el 0-4 que firmó Países Bajos ante Malta, el 0-6 de Dinamarca contra Bielorrusia y, sobre todo, el 10-0 que le metió Austria a San Marino, en contraste con el 0-0 entre República Checa y Croacia peleando por el Grupo L.

La 'Oranje' no dio opción desde que a los diez minutos se adelantó de penalti con Cody Gakpo. El delantero del Liverpool hizo el doblete en el inicio del segundo tiempo, mientras que Tijjani Reijnders y Memphis Depay redondearon la goleada. Los de Ronald Koeman tomaron el liderato en solitario del Grupo G de clasificación al Mundial con 13 puntos. Mientras, Finlandia se metió en la pelea con 10 puntos, tras ganar (2-1) a Lituania.

Por otro lado, Austria no falló ante la débil San Marino para ponerse primero del Grupo H con 15 puntos, a base de goles, tres de Marko Arnautovic. Además, el combinado austriaco aprovechó el empate de Bosnia, segunda en la clasificación con 13, contra Chipre (2-2).

Dinamarca se impuso también con autoridad en su duelo a domicilio contra Bielorrusia, 0-4 ya al descanso con un doblete del delantero del Nápoles Rasmus Hojlund. En el segundo tiempo, Anders Dreyer sumó otros dos tantos para los suyos. Mientras, Escocia remontó (3-1) a Grecia, con lo que el Grupo C lo dominan empatados a siete puntos escoceses y daneses tras tres partidos.

Los goles del Grupo L llegaron este jueves de Islas Feroe, un 4-0 ante Montenegro, y no del atractivo duelo entre República Checa y Croacia. Ambas selecciones estuvieron espesas a la hora de crear peligro y se conformaron un empate para sumar 13 puntos, empatadas en primer y segundo puesto, por los nueve de Islas Feroe.