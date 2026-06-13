Países Bajos inicia su enésimo intento de asalto a la Copa del Mundo

Archivo - November 17, 2025, Amsterdam, Nh, Netherlands: AMSTERDAM, 17-11-2025, Johan Cruijff ArenA , season 2025 / 2026 , FIFA World Cup Qualifier football , match between The Netherlands and Lithuania. Pictures shows Netherlands player Cody Gakpo celebr - Europa Press/Contacto/Jasper Ruhe - Archivo

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Países Bajos inicia este domingo en Dallas (22.00 horas/DAZN) su andadura en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Japón, que espera recuperarse del golpe anímico que ha supuesto la lesión de última hora de su capitán, Wataru Endo, con una victoria ante la tres veces finalista de la Copa del Mundo en la primera jornada del Grupo F, que completan Suecia y Túnez.

La 'Oranje' encara su duodécima participación en una cita mundialista para tratar de alcanzar la gloria que se le negó en las finales de 1974, 1978 y 2010, donde Alemania Federal, Argentina y España le impidieron levantar su primer título mundial. En Catar 2022, Argentina y los penaltis cortaron su camino en unos dramáticos cuartos de final, misma ronda en la que cayó, ante España, en la Liga de Naciones de 2025. En la Eurocopa 2024, fue Inglaterra la que la apeó en semifinales.

A pesar de todo, la antigua Holanda se presentará en Arlington con la racha activa más larga de partidos sin perder en la fase de grupos de la Copa del Mundo, con un total de 16 -doce triunfos y cuatro empates- desde 1994. Además, no cae en un debut mundialista desde la edición de 1938, con siete victorias y dos empates desde entonces.

Además, los hombres de Ronald Koeman, situados en el octavo puesto del ranking FIFA, llegan dispuestos a dejar atrás su sorprendente derrota en el penúltimo amistoso ante Argelia (0-1), unas dudas que no llegaron a disipar ante Uzbekistán (2-1), a la que ganaron solo con un penalti en el último minuto. Eso sí, en competición oficial, no fallaron en la fase de clasificación para el Mundial. Sellaron su pase con holgura e invictos en un grupo en el que superaron a Polonia, todo tras materializar 27 goles a favor y encajar solo cuatro.

El defensa del Liverpool Virgil van Dijk y el interista Denzel Dumfries, objeto de deseo del Real Madrid, serán los referentes de la zaga, mientras el centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong estará a cargo de la construcción del juego junto a Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders. Arriba, Donyell Malen parece haber ganado la partida a Memphis Depay, máximo goleador histórico de la 'Oranje', y acompañará a Cody Gakpo y Crysencio Summerville.

La única duda con la que deberá lidiar Koeman es la del guardameta Bart Verbruggen, que ha regresado a los entrenamientos tras lesionarse en el amistoso ante Uzbekistán.

Enfrente, Japón, la selección más rápida en clasificarse para el Mundial 2026, llega tocada por la lesión de su capitán, Wataru Endo. El centrocampista del Liverpool no ha podido superar los problemas físicos que arrastra los últimos meses y ha dejado su lugar al delantero del Borussia Mönchengladbach Shuto Machino.

En América, los 'Samuráis Azules', dirigidos de nuevo por Hajime Moriyasu, tratarán de derribar el muro de octavos plagados de talento como el que ofrecen jugadores como el futbolista de la Real Sociedad Take Kubo; el defensa Yuto Nagatomo, más de 100 veces internacional; Daichi Kamada, del Crystal Palace; o Ritsu Doan, del Eintracht de Frankfurt.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen y Gakpo.

JAPÓN: Suzuki; Watanabe, Ko Itakura, Hiroki Ito; Doan, Tanaka, Kamada, Nakamura; Kubo, Ueda y Junya Ito.

--ÁRBITRO: Ismail Elfath (USA).

--ESTADIO: Dallas.

--HORA: 22.00/DAZN.