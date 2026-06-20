Países Bajos le traslada sus dudas a Suecia

June 20, 2026: HOUSTON, 20-06-2026, Houston Stadium, Match between The Netherlands and Sweden. Picture shows Netherlands player Cody Gakpo celebrating the goal. 3-0. - Europa Press/Contacto/Stanley Gontha

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de fútbol de Países Bajos ha ganado este sábado por un tajante 5-1 a la selección de Suecia, con sendos dobletes de Brian Brobbey y de Cody Gakpo, durante la segunda jornada del Grupo F en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

En el NRG Stadium de Houston (Texas, EE.UU.), la 'Oranje' empezó bien asentada y lo plasmó en el 1-0 (min. 5). Sacó en largo el portero Bart Verbruggen, ejerció Brobbey prácticamente de pivote de baloncesto y tocó ese pase más allá del centro del campo; Tijjani Reijnders condujo metros con ese balón y abrió para Gakpo, quien aceleró por la banda izquierda.

El extremo del Liverpool avanzó hasta el área rival y metió raso un pase a la llegada rauda de Brobbey, que se coló entre los centrales para remachar a bocajarro con el pie derecho. Aunque la respuesta sueca fue casi inmediata en botas de Viktor Gyökeres, Verbruggen tuvo una acertada intervención. Además, Países Bajos dominaba a través de sus extremos.

Donyell Malen basculaba hacia dentro y liberaba el carril derecho para las galopadas de Denzel Dumfries, plan que fraguó el 2-0; al cuarto de hora, el nuevo jugador madridista encontró un hueco y centró a ras de suelo hacia el corazón del área, donde Brobbey se había ido otra vez de los centrales y anotó desde cerca con un remate de diestra estirándose.

La asistencia de Dumfries había rozado en su origen en la bota de un zaguero, favoreciendo el desmarque del bigoleador, pero eso no le restó méritos a un Brobbey cuya presencia en la alineación titular había sido una apuesta sorprendente del seleccionador neerlandés, Ronald Koeman.

Por parte escandinava, Alexander Isak destacó como mediapunta y creó un par de ocasiones, primero para Yasin Ayari tras un pase de Gyökeres y luego con papeles intercambiados, si bien ninguno acertó disparando. Más tarde Gyökeres sí merodeó el gol con un nuevo remate, respondido al otro lado del campo por un Malen sin puntería con su derechazo raso cruzado.

Conforme se acercaba el descanso, Suecia apretó más en ataque, ya que Ayari envió fuera una ocasión con peligro y en el tiempo añadido repitió amenaza con un disparo que Verbruggen repelió con su estirada a un palmo del suelo. Muy poco antes, el guardameta neerlandés ya había evitado el gol rival en un lanzamiento de falta directa por parte de Gyökeres.

Los pupilos del inglés Graham Potter tenían pólvora, pero mojada, como dejó claro un gol previo de cabeza anulado a Gustaf Lagerbielke al saque de una falta porque estaba en fuera de juego por centímetros. Al regreso de vestuarios, pese al resultado, solo hubo una sustitución y fue de la 'Oranje', reemplazando Crysencio Summerville al extremo Malen.

Eso mejoró el vértigo 'tulipán' por sus bandas y en el 47' se vio el 3-0 tras otra internada de Dumfries hasta asistir raso para el gol de Gakpo con su zurda, en llegada desde atrás. Dando poco margen a Suecia, el equipo entrenado por Koeman logró otro gol en el 54' tras un ataque donde Gakpo recortó a Lagerbielke y marcó su derechazo ajustado al palo.

Entonces la selección sueca confió en Anthony Elanga, quizá demasiado tarde, pero al menos consiguió el 4-1 (min. 59) en un contragolpe guiado por Isak con pase raso y largo al hueco, para que su compañero batiese a Verbruggen en su salida con un zurdazo potente. Bajo esa inercia hubo un conato de reacción sueca, especialmente por la hiperactividad de Elanga.

No obstante, el combinado neerlandés anestesió el partido después de la segunda pausa de hidratación y Verbruggen solo sufrió en el 85' con un tiro lejano de Isak, repelido a saque de esquina. De hecho, Países Bajos incluso logró la 'manita' en el minuto 89 tras una combinación de varios jugadores hasta un toque sutil de Memphis Depay para Summerville.

Mientras reculaba la defensa sueca, Summerville se asomó sin piedad al balcón del área y conectó un derechazo cruzado que entró ajustado en la portería de un Kristoffer Nordfeldt sobrepasado por la goleada. Esta dura derrota dejó a Suecia con tres puntos; por su parte, la 'Oranje' se puso con cuatro puntos, mirando ya hacia los dieciseisavos de final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PAÍSES BAJOS, 5 - SUECIA, 1 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong (Koopmeiners, min.60), Reijnders (Til, min.60), Gravenberch; Malen (Summerville, min.46), Gakpo (Lang, min.90+1) y Brobbey (Memphis, min.72).

SUECIA: Nordfeldt; Lagerbielke, Hein, Lindelöf; Bernhardsson (Elanga, min.56), Ayari (Ali, min.79), Karlström (Zeneli, min.56), Gudmundsson (Stroud, min.90+3); Nygren (Bergvall, min.56); Isak y Gyökeres.

--GOLES:

1-0, min.5: Brobbey.

2-0, min.17: Brobbey.

3-0, min.47: Gakpo.

4-0, min.54: Gakpo.

4-1, min.59: Elanga.

5-1, min.89: Summerville.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó con tarjeta amarilla a Gudmundsson (min.53), Ayari (min.75) y Bergvall (min.81) en Suecia.

--ESTADIO: NRG Stadium, 68.777 espectadores.