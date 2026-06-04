Países Bajos pierde por la mínima ante Argelia y RD Congo empata sin goles con Dinamarca

June 3, 2026, Rotterdam, Z-H, Netherlands: ROTTERDAM , 03-06-2026 , Stadium Feijenoord de Kuip , season 2025 / 2026 , FIFA International football , friendly match between The Netherlands and Algeria , picture shows Netherlands player Frenkie de Jong - Europa Press/Contacto/Stanley Gontha

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección neerlandesa masculina de fútbol perdió este miércoles por 0-1 contra la de Argelia en uno partido amistoso de preparación para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, mientras que la República Democrática del Congo empató a cero contra Dinamarca.

De cara a ese torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México, algunos de sus equipos participantes apuran su puesta a punto y tal fue el caso de Países Bajos. Sin embargo, en un encuentro sin pólvora, la 'Oranje' cayó por la mínima tras encajar un golazo de Anis Hadj Moussa, quien en el 86' llegó al área desde la banda derecha y se perfiló hacia fuera para anotar un zurdazo casi por la escuadra.

Otro duelo con presencia de selección mundialista fue el de RD Congo, que aguantó ese empate sin goles ante una Dinamarca con mejor posición en el ranking de la FIFA. Aun así, el conjunto congoleño tiene problemas en su preparación para el torneo porque recientemente se le suspendió otro amistoso previsto en La Línea de la Concepción frente a Chile.

Del resto de la noche futbolística, destacó el triunfo de Italia, que se ausentará del Mundial, por 0-1 contra Luxemburgo; igualmente se vieron un entretenido empate (2-2) de la selección de Polonia contra la de Nigeria y la victoria de Israel también por 0-1 ante Albania.