Los Palacios (Sevilla) recibe a los campeones del Mundo Fabián y Gavi con kilos de tomates como "prima"

Archivo - Gavi #9 and Fabian Ruiz #8 of Spain with the trophy following the FIFA World Cup 2026 Final football match between Spain and Argentina on July 19, 2026 at New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, United States - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) recibe este martes a los campeones del mundo con la selección española Fabián Ruíz y Pablo Páez Gavira 'Gavi', para celebrar con sus paisanos el logro conseguido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y ofrendarles su peso en tomates, como viene siendo habitual en el municipio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los campeones llegarán a la casa consistorial a las 19.30 horas por la Plaza de Andalucía, acompañados de sus familiares y del también campeón del mundo palaciego, Jesús Navas.

Seguidamente, tras saludar a la corporación municipal y a los presidentes de cooperativas, firmarán el libro de honores en el Salón de Plenos. Tras ello, sobre las 20.20 se pesará a ambos futbolistas para averiguar los kilos de tomate que se les otorgará a cada uno como "prima" por el triunfo conseguido, conocida en Los Palacios como "bombón colorao".

Tras la ceremonia oficial con representantes políticos, patrocinadores y los clubes de fútbol de Los Palacios (La Liara, Mosqueo, Los Palacios, La Unión, Maribáñez, Femenino La Unión y Escuela de Fútbol), Gavi y Fabián verán el modelo del monumento que el Ayuntamiento instalará en la Avenida Juan José Vaquero, como homenaje a los tres campeones palaciegos.

Asimismo, sobre las 21.00 horas ambos jugadores se dirigirán a sus vecinos desde el balcón del ayuntamiento, abandonando la sede de la administración local a las 21.30 horas.

El alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, ha destacado que espera mucha afluencia de público al tratarse de dos jugadores "muy queridos", y que han conseguido elevar la imagen de la localidad a un lugar que "pocas pueden presumir". "Ningún municipio puede presumir de tener tres campeones del mundo".

Además, los dos campos de fútbol de Los Palacios recibirán los nombres de "Fabián Ruíz" y "Pablo Páez Gavira 'Gavi'", de la misma manera que el Complejo Deportivo Jesús Navas recibió el nombre del exfutbolista sevillista en 2006.