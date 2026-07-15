La pantalla de Colón se mantiene mientras el Ayuntamiento estudia una adicional que dé a la calle Génova

Lamine Yamal of Spain controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La pantalla que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene instalada en la plaza de Colón se mantendrá este domingo tal y como está ante la final del Mundial que disputará la selección española, mientras el Ayuntamiento de Madrid estudia la posibilidad de montar una adicional en la misma zona que dé hacia la calle Génova, han precisado fuentes municipales.

De salir adelante serían dos las pantallas que retransmitirían la final histórica de este domingo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como aficionado al fútbol que es, ha asegurado que no recuerda "un ejercicio de autoridad y de sometimiento futbolístico como el de ayer de España respecto a Francia, que es un auténtico equipazo".

"Era muy difícil pensar que pudiera despacharse un partido con la solidez y la calidad con la que se hizo. El segundo gol --firmado por Pedro Porro-- es de las mejores jugadas que yo recuerdo haber visto en mi vida, de toque desde la defensa hasta que metió el gol", ha descrito. Incluso ha llegado a afirmar que el de ayer estará "entre los cuatro o cinco partidos" que recordará toda su vida por la "exhibición coral al servicio de un equipo".

El Ayuntamiento ya está preparando el dispositivo policial ante una eventual victoria de España, con la posibilidad de celebrarse "en Cibeles y en el centro de Madrid".

CONTACTOS CON LA FEDERACIÓN ANTE UNA EVENTUAL VICTORIA

Sí ha reconocido Almeida, a quien no le gusta adelantar celebraciones, que el Ayuntamiento ha mantenido contactos con la Federación Española de Fútbol "para que en el eventual caso de que se ganara pudiera haber una celebración en la ciudad de Madrid".

El partido se vivió en las calles de Madrid como una noche "muy tranquila para la aglomeración de personas que hubo". "Fundamentalmente fueron atenciones leves con "alguna intoxicación etílica o algún mareo", ha añadido el alcalde.

Preguntado por el rival de España en la final, Almeida considera que Inglaterra "futbolísticamente está un peldaño por encima de Argentina". "Pero también es cierto que a mí una final España-Argentina me parece una gran final que nunca se ha dado en el Mundial, además de ser naciones hermanas con una grandísima tradición futbolística", ha añadido. En todo caso le "da igual" porque, ya sea con Argentina o con Inglaterra, "va a ser una gran final".