Turquía - Paraguay, Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/Chris Putnam

Paraguay elimina a una negada Turquía

El equipo sudamericano venció (0-1) para aspirar a los cruces en el Mundial pese a la expulsión de Almirón por taparse la boca

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La selección de Paraguay superó (0-1) a la de Turquía este viernes y se aferró a sus opciones de avanzar en un Mundial 2026 que se terminó de manera matemática para el conjunto turco en la segunda jornada del Grupo D, pese a jugar en superioridad tras el descanso y contar con muchas ocasiones para evitarlo.

El cuadro sudamericano se adelantó a los dos minutos con un gran disparo cruzado de Matías Galarza, novedad en el once y quien había sido noticia por los rumores sobre su futuro y estado de ánimo. Paraguay defendió ese gol durante todo el partido, también asomando con opciones del segundo, en una férrea versión que no supo sacar en la goleada que sufrió en el debut ante Estados Unidos.

También derrotada en su primer partido contra Australia, la selección turca tenía la urgencia de no caer ante la albirroja. La ansiedad y precipitación no evitaron que Turquía tuviera claras ocasiones para haber salvado el encuentro, pero la puntería le costó la eliminación. Los de Vincenzo Montella jugaron además el segundo tiempo con uno más por la roja a Miguel Almirón.

El colegiado salvadoreño Iván Barton le expulsó, bajo aviso del VAR, por taparse la boca para decirle algo a un rival. Una novedad de la FIFA en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, sentada la norma tras el caso entre Gianluca Prestianni y Vinícius en la pasada Champions. Turquía mejoró en el segundo tiempo y con los cambios, pero no le dio para marcar.

Ya en el inicio, además del 0-1, se vio a una Paraguay mucho más comprometida en su defensa. A balón parado fue lo más cerca que estuvo el equipo otomano de adelantarse, sobre todo con un cabezazo de Mert Muldur que dio en el larguero y en el poste. El partido también tuvo algo de ida y vuelta, y Juan Cáceres no acertó en los paraguayos.

La calidad de los turcos, poco participativo el jugador del Real Madrid Arda Güler, no apareció, pero la expulsión antes del descanso abrió una puerta a los de la luna y la estrella. Con mucha tensión entre ambos equipos, Gustavo Alfaro no dudó en levantar el muro de la albirroja con los cambios, aunque Julio Enciso les dio aire.

El atacante tuvo más de una expedición en solitario que pudo haber terminado antes con los turcos, pero la rotación de Montella aumentó más la producción ofensiva de los suyos. De vuelta a un Mundial 24 años después de subirse al podio, Turquía remó con todo para evitar el naufragio en el Grupo D.

La tuvo Can Uzun y muy claras se le escaparon a Deniz Gul, hasta un último cabezazo de Merih Demiral rozando el poste en el minuto 97, para una negada Turquía que murió en la orilla de la Bahía San Francisco. En cambio, Paraguay llegará viva a la última jornada contra Australia, empatadas a tres puntos, mientras Estados Unidos, con seis, se aseguró ya el billete directo a dieciseisavos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: TURQUÍA, 0 - PARAGUAY, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

TURQUÍA: Çakir; Müldür, Demiral, Abdülkerim (Kokcu, min.86), Kadioglu (Elmali, min.71); Yüksek (Uzun, min.60), Çalhanoglu; Aktürkoglu (Yilmaz, descanso), Arda Guler, Yildiz (Gul, min.60); Yunus.

PARAGUAY: Gill; Cáceres (Maidana, min.81), Alderete, Gustavo Gómez (Velázquez, min.67), Alonso; Cubas, Galarza (Canale, min.91); Gómez, Almirón, Enciso (Ávalos, min.91); Pitta (Bobadilla, descanso).

--GOL:

0 - 1, min.2, Galarza.

--ÁRBITRO: Iván Barton (SLV). Amonestó a Elmali (min.71) por parte de Turquía. Y a Galarza (min.4) en Paraguay. Expulsó a Almirón (min.45+3) por roja directa.

--ESTADIO: Estadio de la Bahía San Francisco.