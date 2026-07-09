Paraguay.- Senado de Paraguay aprueba una declaración rechazando los insultos racistas de una senadora a Mbappé

Kylian Mbappe of France greets the supporters during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between France and Sweden at New York New Jersey Stadium on June 30, 2026 in East Rutherford, New Jersey. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Paraguay ha aprobado una declaración que rechaza los insultos racistas vertidos por la senadora Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé, después de un debate en el que la política ha reiterado sus improperios contra el jugador, al que ha llegado a tildar de "hijo de puta".

El pleno del Senado ha aprobado una declaración que "rechaza las expresiones discriminatorias y racistas de la senadora Celeste Amarilla contra el jugador de la selección francesa", una vez aprobadas modificaciones a la propuesta presentada por varios senadores para desaprobar la conducta de Amarilla tras la derrota del combinado paraguayo en la Copa Mundial de fútbol.

El senador Dionisio Amarilla, uno de los impulsores de la propuesta, ha resaltado la importancia de que hubiera una posición institucional sobre las palabras de la senadora, quien ha defendido que en ningún momento insinuó requerir respaldo oficial y que asume plenamente la responsabilidad de sus declaraciones. "Yo me hago cargo como buena liberal y demócrata de lo que dije. Las consecuencias van a ser para mí, para nadie más que para mí", ha explicado.

La política ha dicho que no acepta que el legado de Francia sea "reducido" a la figura de Mbappé. "Francia es Rousseau, Descartes, Montesquieu, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé", ha agregado, según ha recogido el diario paraguayo 'ABC'.

Sin embargo, ha reiterado sus críticas al futbolista por su actitud durante el partido, especialmente tras negarle el saludo al portero de la selección paraguaya tras el final del partido de octavos entre ambos combinados, en el que se impuso Francia por 1-0 con gol de Mbappé, quien transformó un penalti durante la segunda parte.

"Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca", ha subrayado.

Por otra parte, ha explicado que está "deconstruyendo" una "Celeste incorrecta". "Estoy deconstruyendo ese patrón que me enseñaron y que hoy, a la luz de la modernidad, casi detesto", ha argüido, al tiempo que ha esgrimido que viene "de una época donde decir negro de mierda estaba bien, gordo de mierda estaba bien". "Era una época poco tolerante", ha reconocido.

"Estoy tratando de adaptarme a este mundo porque aquel mundo mío, en el que fui criada, nos hizo duros, nos hizo fuertes, nos hizo resilientes", ha puntualizado Amarilla, quien, sin embargo, ha insistido en sus críticas al jugador. "A los franceses que me están mirando, si yo hubiera sido Mbappé ya estaría hoy en el psicólogo", ha apostillado.

POSIBLES MEDIDAS LEGISLATIVAS

En este contexto, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, ha destacado que no comparte las palabras de Amarilla y ha recordado que ya se expresó a través de redes sociales. "No estoy de acuerdo con lo que dijo la senadora Celeste. Por eso me pronuncié en las redes, como presidente del Congreso, rechazando enérgicamente esos mensajes racistas", ha apuntado.

Núñez ha reseñado que el país es firmante de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, incorporada al ordenamiento jurídico nacional, y ha remarcado que las palabras de Amarilla no se ajustan a los compromisos de Asunción, según un comunicado publicado por el Senado tras la sesión.

Por ello, ha desvelado que el Senado podría adoptar medidas legislativas en relación con las palabras de Amarilla. "Para mí, y lo digo a título personal, las publicaciones de la colega senadora están mal y no representan lo que piensa la mayoría de los paraguayos", ha apostillado en la sesión, en la que también se ha aprobado una declaración de "homenaje" a la selección de fútbol de Paraguay.

La citada declaración, aprobada por unanimidad, "rinde homenaje y reconoce la extraordinaria campaña y desempeño de los jugadores, cuerpo técnico y directivos de la Selección Paraguaya de Fútbol por su destacada participación en el Mundial FIFA México-Estados Unidos-Canadá 2026, poniendo en alto el nombre de la Nación Paraguaya".

BLOQUEO A LA EMISIÓN DE LA SESIÓN EN YOUTUBE

La sesión ha estado además marcada por la suspensión de la transmisión de la sesión a través de YouTube a raíz de "una reclamación de derechos de autor atribuida a la FIFA, conforme al aviso emitido por la propia plataforma", según un comunicado publicado por la Cámara de Senadores.

"De manera preliminar, la situación estaría relacionada con la detección automática de contenido audiovisual protegido por derechos de autor, en el marco del debate parlamentario desarrollado durante la sesión de la fecha, en el que se hicieron referencias al Mundial de Fútbol y se exhibieron fragmentos audiovisuales vinculados a ese acontecimiento", ha explicado.

"Se aclara que este tipo de bloqueos constituye un procedimiento automatizado que YouTube aplica cuando identifica contenido protegido de terceros y, en principio, no implica una sanción al canal institucional de la Cámara de Senadores", ha manifestado, antes de subrayar que está analizando la reclamación para "adoptar las medidas que correspondan para restablecer la disponibilidad de la grabación".

Por último, ha insistido en que "la programación de Senado TV y las transmisiones previstas en la agenda legislativa continuarán desarrollándose con normalidad a través de las plataformas institucionales, mientras prosiguen las gestiones técnicas relacionadas con este incidente".

LA POLÉMICA

Amarilla afirmó en un mensaje en redes sociales tras la derrota de Paraguay en el citado partido contra Francia que el jugador "es un bruto que ni siquiera aprendió a escribir" y que "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos". "Lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", dijo.

En respuesta, Mbappé manifestó que la senadora es "una mujer despreciable" e "indigna de su cargo". "No representas a Paraguay. Por tu ignorancia y tu racismo descarado, el mundo ya ha olvidado la trayectoria histórica y el compromiso de tus jugadores durante este Mundial para dar paso a una mujer incompetente que transmite la peor imagen posible de su país", manifestó.

La senadora respondió publicando una carta en redes sociales en la que justifica su mensaje afirmando que tenía "la sangre hirviendo". "Al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina", apuntó, si bien resaltó que "entiende" que Mbappé se haya "molestado" por las palabras, que son "humillantes".

Sin embargo, subrayó que ella "no va a tolerar" la "violencia" de Mbappé por su respuesta. "No me conoces, no tienes idea de quién soy yo y no tienes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo", espetó, exigiendo al jugador que se disculpe por sus declaraciones posteriores y amenazando incluso con "iniciar acciones legales por violencia de género".

Por su parte, la Fiscalía de París ha abierto una investigación por insultos públicos e incitación al odio o la violencia a raíz de las declaraciones de Amarilla, según confirmaron fuentes de la Fiscalía a Europa Press, un paso dado a raíz de una demanda presentada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) tras los improperios vertidos por la senadora tras el partido.