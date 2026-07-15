El parque comercial Nassica de Getafe instalará una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de fútbol de 2026. - NASSICA

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque comercial y de ocio Nassica de Getafe (Madrid) instalará una pantalla gigante en su plaza central para que sus clientes puedan ver la final del Mundial de fútbol de 2026, que disputará España contra el vencedor del Inglaterra-Argentina este domingo (21:00 horas) en Nueva York.

Tras haber apostado por la emisión de todos los encuentros de la selección española desde el comienzo del Mundial, el complejo culminará su programación con este evento al aire libre, que arrancará a partir de las 19:30 horas con la animación de un DJ en las horas previas al encuentro.

Asimismo, los asistentes que acudan a la plaza central de Nassica podrán disfrutar de diversas propuestas gastronómicas en varios camiones de comida o 'food trucks' y de regalos dentro de las iniciativas de la programación especial para los meses de julio y agosto.

Entre los planes estivales destaca el festival de verano del complejo, que ofrecerá de jueves a sábado conciertos al aire libre, sesiones de karaoke y juegos de bingo. De manera paralela, los visitantes podrán acudir a un club de verano habilitado para el relax y el consumo de bebidas, así como descubrir de forma semanal la propuesta culinaria de un restaurante diferente.

El parque comercial y de ocio, que se encuentra gestionado por la compañía Neinver, cuenta con una superficie de 50.000 metros cuadrados comerciales, de restauración y de ocio, con una bolera, más de 25 locales de restauración y 20 salas de cine.

Nassica se ubica junto a las instalaciones de Getafe The Style Outlets, conformando una gran área de atracción comercial en la zona sur de Madrid. En total, este complejo conjunto dispone de una superficie bruta de 71.000 metros cuadrados, donde se distribuyen más de 120 tiendas, 33 restaurantes y uno de los cines más taquilleros de la región.