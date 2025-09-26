Los partidos del Mundial 2026 que se disputen en Estados Unidos podrían cambiar de sede en caso de inseguridad

WASHINGTON, 26 Sep. (dpa/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves que los partidos del Mundial de fútbol de 2026 que se jueguen en su país, así como en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, podrían ser trasladados a otras sedes si la ciudad designada como sede se considera insegura.

"Espero que el Mundial sea seguro, pero si creo que no lo es, lo trasladaremos fuera de esa ciudad", aseguró el máximo mandatario estadounidense a los periodistas en la Casa Blanca, recalcando que esto también aplica para el evento olímpico que se celebrará dentro de tres años.

El presidente confía en que esto no ocurra, aunque ya ha mostrado su preocupación en repetidas ocasiones por los crecientes índices de criminalidad en algunas ciudades gobernadas por demócratas, según Trump. De hecho, el dirigente ha enviado a la Guardia Nacional a Los Ángeles y Washington para contrarrestar el crimen, y comentó que también la enviaría a Memphis y posiblemente a Chicago.

A pesar de estas declaraciones, existen dudas sobre si el Gobierno del país tiene poder para cambiar las sedes del mundial que dirige el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, entre otras razones por los contratos ya firmados por la entidad.

Estados Unidos organiza, junto a CAnadá y México, el Campeonato del Mundo de fútbol en 2026, que por primera vez contará con 48 selecciones. Sus 11 ciudades anfitrionas son Seattle, San Francisco, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Ángeles, Kansas City, Miami, Nueva York/Nueva Jersey y Filadelfia.