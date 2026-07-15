Pau Cubarsí: "Creo que en defensa hemos callado muchas bocas"

Aymeric Laporte of Spain celebrates the victory with Pau Cubarsi of Spain during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española Pau Cubarsí celebró que les saliese "un partido espectacular" este martes en la victoria ante Francia por 0-2 para clasificarse para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, "un sueño cumplido" en lo personal, mientras que recalcó el gran nivel defensivo que está ofreciendo el equipo y con el que han "callado muchas bocas".

"Estamos muy contentos de todo el trabajo que ha hecho el equipo hoy. Sabíamos que sería un partido muy complicado, que tienen jugadores espectaculares, pero creo que nosotros también los tenemos. Somos una gran familia, nos hemos ayudado los 90 minutos, hemos apretado como nunca, nos ha salido el partido espectacular y estamos muy orgullosos de todo el trabajo del equipo", apuntó Cubarsí tras el partido a los medios.

El catalán celebró "todas las cosas que han salido muy bien", pero también aclaró que hay "algunas" que tienen que "mejorar como siempre". "Pero ahora estos días a descansar, a mirar la final del Mundial con muchas ganas de que llegue y a ver si tenemos suerte porque la vamos a luchar al máximo para llevárnosla", afirmó.

"Sí, estoy bastante tranquilo, pero sí que estoy muy contento por dentro. Ahora con mi familia esta tarde y con el equipo en el vestuario pues lo hemos celebrado como nunca. Ahora vienen días muy especiales, nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vigente y tenemos muchas ganas ya de que llegue el partido", prosiguió el defensa del FC Barcelona.

Cubarsí relató "gritos al máximo de celebración, alegría y euforia" en el vestuario. "Estamos en una final del Mundial y vamos a ir a por todas", remarcó. "Es un sueño cumplido y estoy muy orgulloso tanto por mí como por mi familia que pueden estar acompañándome cada día. Estamos en una final, es una cosa única y la verdad que todo esto se lo debo a ellos porque me han ayudado desde siempre para que esté aquí", subrayó.

"Sí que a lo mejor soy muy joven para todo esto que estoy viviendo, como por ejemplo Lamine (Yamal), pero decirle sobre todo también a la gente que a lo mejor aún no ha dado el paso y tiene 19 años, que espere, que ya verá que tendrá la oportunidad. El fútbol es una cosa que hay que disfrutar y si hay sacrificio, todo saldrá bien y les animo a que sigan luchando por sus sueños", añadió al respecto.

Además, el catalán dejó claro que "a lo mejor había un poco de runrún" por el nivel de la defensa y la portería, pero cree que han "callado muchas bocas". "Llevamos un gol recibido y estamos en una final, yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todos, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo porque al final en el entreno con el nivel que tienen pues te ayudan a ser mejor futbolista", expresó.