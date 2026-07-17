Pau Cubarsí, una precocidad extraordinaria para un defensa en una final de Copa del Mundo

14 July 2026, US, Arlington: France's Kylian Mbappe (R) and Spain's Pau Cubarsi battle for the ball during the 2026 FIFA World Cup semi-final soccer match between France and Spain at the Dallas Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El central español Pau Cubarsí disputará este domingo la final de la Copa del Mundo ante Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un partido con el que se convertirá en el segundo defensa más joven en jugar una final del Mundial tras el italiano Giuseppe Bergomi en el Mundial de España 1982.

Pau Cubarsí tendrá 19 años y 178 días cuando el balón eche a rodar en el MetLife Stadium este próximo domingo en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Una precocidad inusual para el partido por el título del mundo, y que lo convierte en el cuarto jugador más joven en contar con minutos en este tipo de partidos en la historia de los mundiales. Una lista de ilustres a la que entrará de la mano de su compañero Lamine Yamal, y en la que sólo le superan el brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', y el italiano Giuseppe Bergomi.

Precisamente el exjugador del Inter de Milán tiene el honor de ser el defensor más joven en disputar una final de la Copa del Mundo, ante Alemania Federal en España 1982. Un Mundial que acabaría levantando y en el que Italia fue capaz de frenar en la segunda fase de grupos a la Brasil de Zico y Sócrates, así como la Argentina de Diego Armando Maradona, vigente campeona del mundo.

Y es que lo extraordinario de Cubarsí es que la posición que ocupa en el campo suele estar reñida con la precocidad. De hecho, grandes centrales históricos como Franz Beckenbauer (28), Paolo Maldini (26), Sergio Ramos (24) o Gerard Piqué (23) eran mucho más veteranos cuando disputaron su primera final el Mundial. Y no hay más jugadores en la lista de defensas Sub-20 que hayan jugado este partido, siendo el siguiente el argentino Cristian Romero, ya con 24 años hace cuatro años en Catar.

Pero es que el canterano del Barça también tiene el hito de debutar con el primer equipo azulgrana con 16 años y 11 meses y ser el segundo campeón olímpico (París 2024) más joven de la historia (17 años y seis meses), solo superado por el portero camerunés Carlos Kameni, oro en Sydney 2000 con 16 años. Un éxito en la capital francesa que compensó el haberse quedado fuera finalmente de la lista de la Eurocopa de Alemania cuando su temprana eclosión hacía pensar que sería fijo para Luis de la Fuente.

Además, su rendimiento en el Mundial 2026 está siendo excelso, liderando la zaga española junto a Aymeric Laporte, con el que ha formado una gran y compenetrada pareja, que a su contundencia y buen hacer defensivo, une un gran trato del balón. Ambos tiene gran parte de culpa de que España sólo haya encajado un gol de camino a la final, siendo el equipo menos goleado del torneo y el que menos remates permite a sus rivales.

En cuanto a su rendimiento individual, la estadística avanzada de la FIFA sitúa a Cubarsí como el mejor central del torneo, por delante del argentino Cristian 'Cuti' Romero. Después de frenar en esta Copa del Mundo a jugadores como Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé, le queda cerrar con matrícula de honor su paso por esta final ante el seguramente mejor jugador de todos los tiempos, un Leo Messi con el que se maravillaría cuando era niño y veía los partidos del FC Barcelona, o delanteros de talla mundial como Julián Álvarez o Lautaro Martínez.