Pau Cubarsí: "Viniese quien viniese, nosotros estábamos preparados para luchar"

19 July 2026, US, East Rutherford: Spain's Pau Cubarsi receives the award for Young Player of the Tournament after the 2026 FIFA World Cup final between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Martin Rickett/PA Wire/dp - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Pau Cubarsí ha afirmado que "viniese quien viniese" en el camino de la selección nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, él y sus compañeros estaban "preparados para luchar" hasta las últimas consecuencias, saldándose su actuación conquistando el título tras ganar por 1-0 a Argentina en la final y con prórroga.

"Hemos jugado contra selecciones inmensamente buenas, contra jugadores de grandísimo nivel que te pueden marcar la diferencia. Pero hemos visto que somos una familia, que hemos dado un nivel espectacular y que, viniese quien viniese, nosotros estábamos preparados para luchar", declaró Cubarsí este lunes --de madrugada en España-- desde la zona mixta del MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

"Estoy ahora mismo, te diría, que en un sueño", le comentó a un periodista. "Parece que todo sea irreal. La verdad que estoy inmensamente agradecido de que haya podido haber jugado este Mundial, esta experiencia única con mis compañeros", comentó el central del FC Barcelona, elegido como Mejor Jugador Joven de este Mundial.

"Muchas emociones. Cuando ha pitado el árbitro al final, te das cuenta de lo que acabas de hacer, que acabas de hacer historia. Te dan ganas de celebrar con tus compañeros, de celebrar con tu familia y sobre todo pensar a los que están en casa, que nos están esperando con los brazos abiertos", añadió el futbolista culé tras esa sufrida victoria.

Luego admitió que "siempre era un sueño" la opción de conquistar el título mundialista. "Pero nunca hubiese imaginado que estuviera ahora mismo en Nueva York levantando una Copa del Mundo. Es algo único y también se lo dedico a mis compañeros y a mi gente", añadió al respecto.

En la final, él tuvo que enfrentarse con su ídolo Lionel Messi. "Nunca lo había visto cara a cara y, cuando le he saludado, que me ha venido a saludar dentro del vestuario, pues me he quedado como: 'Esto es verdad, esto es verdad'. Y ya te pones en el partido a hacer la faena y a intentar ganarla", relató su primer encuentro con el astro argentino.

"Es inmensamente un privilegio haber compartido campo con él. También me da pena porque es mi ídolo y verlo perder pues no me gusta; pero si gano yo, pues contentísimo", reconoció un Cubarsí que a sus 19 años ha compartido protagonismo con el también joven Lamine Yamal.

"Vi fotos hace nada que estaba con Lamine jugando un torneo de LaLiga Promises en Nueva York con 12 años y después... los años que han pasado, que han pasado muy pocos, pues estar aquí haciendo historia con tu país pues es inmenso", concluyó en sus declaraciones en la zona mixta.