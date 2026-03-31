Pedri González: "En la primera parte estábamos un poco lentos en la circulación"

March 27, 2026, Villarreal, Barcelona, Spain: Pedri Gonzalez of Spain in action during the International Friendly match between Spain v Serbia at the Estadio de la Ceramica on March 27, 2026 in Villareal Spain - Europa Press/Contacto/David Ramirez

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español Pedri González ha afirmado que él y sus compañeros estaban "un poco lentos en la circulación" durante la primera mitad de su encuentro amistoso ante la selección de Egipto, que ha acabado en empate sin goles sobre el césped del RCDE Stadium.

"Un sabor amargo, está claro. Queríamos llevarnos la victoria, pero no ha podido ser. Creo que son un equipo que intenta jugar, luego sin balón se mete muy atrás y es complicado de entrar, pero lo importante es que supimos cambiar cosas en el descanso", declaró Pedri este martes a RTVE.

Luego desveló qué les había dicho el seleccionador, Luis de la Fuente, al descanso: "Sobre todo que teníamos que darle mucho más ritmo a la pelota, en la primera parte estábamos un poco lentos en esa circulación. En la segunda hemos estado mejor y a un equipo que se encierra, que te sigue mucho hombre a hombre, si no le das ritmo, es muy complicado".

"Todos los que estamos aquí estamos muy preparados para jugar, pero es verdad que hay gente que no se conoce, que es su primera convocatoria y es complicado seguir lo que hicimos el otro día. Pero bueno, está claro que todas las elecciones son difíciles y lo que estamos haciendo creo que es muy bonito y muy difícil", subrayó el centrocampista del FC Barcelona.

"Todo el mundo tiene ganas de que llegue ya el Mundial, ojalá fuese ahora. Lo que nos toca es centrarnos cada uno en nuestro club hasta final de temporada, que cada uno tenga los más éxitos posibles y esperar a ese Mundial que todos queremos", concluyó Pedri a pie de campo.