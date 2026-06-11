Pedro Porro ignora las críticas: "No le pido nada a la afición, cada uno tiene su opinión"

Pedro Porro attends the press conference of presentation of new sponsors for Spain Team ahead the FIFA World Cup 2026 at Ciudad del Futbol on June 02, 2026 in Las Rozas, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español Pedro Porro ha afirmado este jueves que "no" le pide "nada" a la afición que criticó su convocatoria para estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en ese sentido ha dicho que "cada uno tiene su opinión", a pocos días de jugarse un puesto como titular en la selección para el debut ante Cabo Verde.

Durante una rueda de prensa desde Chattanooga (Tennessee), a Porro le preguntaron si pediría algo a la afición crítica. "No le pido nada, la verdad. Cada uno tiene su opinión. Yo no soy nadie para entrar ahí. La verdad que tengo muchísima gente que me quiere. Me quedo con los que me quieren, que seguramente son muchos. Por dos comentarios negativos no me voy a enfocar en eso", respondió el juagdor del Tottenham Hotspur.

"Tú ves eso y te hace pensar en hacerte más fuerte. Yo soy así, a mí esos comentarios me hacen más fuerte. No pienso en qué dirán o en qué no dirán. Hay gente que seguramente me quiere más que quien puso ese comentario. Y yo me quedo con eso", apostilló el lateral derecho.

"Yo me veo muy bien, la verdad. Básicamente sé que también tengo un compañero que es muy bueno, como Marcos [Llorente], y sabemos la confianza que está en el míster. Cualquiera de los dos que juegue va a dar todo por el país, eso lo tengo claro al 100%", subrayó Porro.

Luego habló sobre sus más allegados. "Muy feliz porque ellos también desde bien pequeño me han inculcado los valores de familia y pienso que se lo merecen todo. El otro día justo estuve hablando con ella de ese vídeo cuando hizo la entrevista", aludió a su madre. "Son momentos muy duros para ellos y también para mí en su día porque me fui muy pequeño de casa y yo pienso que para ellos verme aquí es una ilusión grandísima, y qué mejor que darle esta alegría a ellos", incidió Porro.

"Desde bien pequeñito sueñas en jugar una competición como esta con tu país. Yo creo que es muy importante para mí individualmente porque trabajas para ello", añadió. "Ellos están conmigo día a día y también es muy importante. Y muy ilusionado porque sabemos que tenemos un país detrás nuestra, sabemos que todos los compañeros estamos en enchufados al 100% y ojalá darles una alegría", comentó Porro.

Además, desveló en quién pensará si juega durante este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Sobre todo en una persona, que es mi abuelo. Mi abuelo, mis hijos, mi mujer, en todos. Básicamente si me toca a mí debutar seguramente esté pensando en ellos porque ellos son los que estuvieron conmigo cuando no era nada", argumentó al respecto.

Después fue preguntado sobre los renqueantes Nico Williams y Lamine Yamal. "Están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa. Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos porque los isquios... yo también lo tuve en esta temporada, tuve tres semanas y también me tocó un poco el tendón; es normal, son cosas que te pueden pasar en el fútbol. Están recuperándose, están felices, están con el grupo y eso es lo más importante", explicó sobre los primeros entrenamientos.

Más tarde, habló en concreto sobre Lamine Yamal. "Adaptarme más bien yo a él, simplemente es eso. Cuando tú tienes un jugador como Lamine delante de ti, es un privilegio para todo el equipo. Sabemos que es nuestro jugador más importante, diría yo. Simplemente es adaptarse al juego que tiene él y estar concentrado en el partido", repitió Porro.

Otro tema candente durante este verano es el mercado de fichajes. "Se gestiona después del Mundial. Yo no quiero escuchar nada. Hasta ahora yo estoy centrado 100% en mi equipo, que mi equipo ahora mismo en la selección. No estoy pendiente de posibles trabajos. Tengo un contrato con mi club, estoy tranquilo. Y si viene mi agente y me dice cualquier cosa, directamente o no le cojo el teléfono o le digo que después del Mundial hablamos", contestó con honestidad sobre su futuro.

El con el Tottenham fue duro. "Físicamente y mentalmente, mucho mejor ahora. Cuando te quitas 100 kilos de encima, es así porque tuvimos un tramo final de temporada muy duro. Pero bueno, salió todo muy bien, que eso es lo principal. Vino Roberto [De Zerbi], nos hizo quedarnos en la Premier League, fue una temporada muy difícil", reconoció el lateral.

"Como la anterior, también diría yo; porque en la anterior ganamos la Europa League, pero no estuvimos bien en Liga, y este año pasó más de lo mismo. Tuvimos 10 o 15 lesiones, no son excusas porque tenemos un gran plantel, pero el fútbol a veces es muy complicado, te metes en situaciones de estas y tienes que salir como sea. Y como he dicho antes, lo del City no he leído nada, no sé nada, estoy centrado 100% en el Mundial y luego ya veremos", volvió a responder sobre los rumores.

Aceptó verse como favoritos en el Mundial. "Para mí se gestiona muy positivamente. Cuando te ponen como favorito para ganar el Mundial, es porque estás haciendo las cosas muy bien. Lo llevamos siempre con mucha humildad y con mucho trabajo. Cuando la gente o la opinión de los demás te ponen como favorito, es trabajar igual. Yo creo que llevamos, si no recuerdo mal, 30 o 31 partidos sin perder. Yo creo que también es muy importante para la confianza del grupo y seguir mejorando", aseguró.

"Tener los mejores jugadores a tu lado te hace mejorar a ti. Ya me pasó en su día también cuando llegué al Tottenham, con Emerson. Era un lateral que también jugó en la Liga Española muchos años y me hizo mejorarme a mí mismo. Tener a 'Cucu', a Llorente y a Grimaldo también te hace mejorar y ser mejor cada día, y también es un privilegio estar con ellos", concluyó Porro.