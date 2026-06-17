Pedro Sánchez preside la tercera reunión de la Comisión Interministerial que prepara y organiza el Mundial 2030

Pedro Sánchez preside la tercera reunión de la Comisión Interministerial que prepara y organiza el Mundial de fútbol de 2030. - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha encabezado este miércoles en el Complejo de la Moncloa la tercera reunión de la Comisión Interministerial que prepara y organiza la Copa Mundial de la FIFA 2030, torneo que celebrarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

En la preparación de esta cita futbolística "están implicados 15 ministerios, junto a diversas instituciones y organizaciones, y ya trabajan alrededor de 150 personas en los ocho grupos de trabajo constituidos a tal fin", según indicó Presidencia del Gobierno en una nota.

"En su intervención ante los más de 60 participantes en la reunión (...), el presidente ha señalado que, después del próximo mes de septiembre, cuando la FIFA vuelva a visitar España, tendremos menos de cuatro años para preparar uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de nuestro país", se hizo eco la nota de prensa.

"Cuatro años --dijo-- para organizar el mayor evento del planeta, para demostrar al mundo quiénes somos y volver a proyectar la mejor imagen de España", acorde a ese comunicado de Presidencia del Gobierno.

"Recordó que el de 2030 será el Mundial del centenario y --a su juicio-- un símbolo de cooperación en tiempos de división y fractura, ya que nuestro país va a compartir este desafío con dos países amigos y vecinos", aludió Sánchez, según la nota, a Portugal y a Marruecos.

"El objetivo es que el conjunto del proyecto sea un éxito, pero también sabemos lo que España puede aportar, y que nuestra responsabilidad --por peso, capacidad y experiencia-- es liderar y tirar del carro", recalcó la nota sobre esas palabras del jefe del Ejecutivo.

"Para ello --subrayó--, contamos con infraestructuras de primer nivel, una red de transporte moderna y conectada, además de capacidad organizativa y experiencia acreditada en la organización de grandes acontecimientos internacionales, por lo que afrontamos con confianza los próximos pasos del proceso", concluyó Sánchez en la Comisión.

TOLÓN: "SERÁ UN ESCAPARATE PARA ESPAÑA, PERO TAMBIÉN DEJARÁ UN LEGADO"

Luego también tomó la palabra la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. "Esta comisión está formada por más de 100 personas que ya están trabajando en ocho grupos de trabajo de diferentes áreas y de los que forman parte 15 ministerios y otras entidades y organizaciones deportivas, entre las que se encuentra la Real Federación Española de Fútbol", reiteró en su intervención.

"Hemos compartido los avances de un proyecto que ilusiona a todo un país. El Mundial será un escaparate para España, pero también dejará un legado que va a permanecer después del último partido. Más y mejores infraestructuras, más sostenibilidad y más empleo. También más oportunidades económicas y sociales para nuestros territorios", apuntó.

"Por eso trabajamos de manera coordinada todas las Administraciones y todas las entidades implicadas. Tenemos un objetivo muy claro: organizar junto a Marruecos y Portugal el mejor Mundial de la historia", agregó Tolón antes de "agradecer de manera expresa" durante su discurso "la colaboración constante de la RFEF y el trabajo conjunto con la FIFA".

"Solo desde la cooperación y la suma de esfuerzos podemos estar a la altura de un acontecimiento único. Quedan cuatro años por adelante. Mucho trabajo, mucha preparación. Y para ello avanzamos con determinación, con unidad y también con una ilusión enorme", concluyó.