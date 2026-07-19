Pedro Sánchez: "Vayamos a España dentro de cuatro años defendiendo el título de campeones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de "final soñada" la que presenciará este domingo en el MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos) entre España y Argentina, deseando el triunfo de 'La Roja' tras una Copa del Mundo de gran progresión sobre todo en "confianza", para que dentro de cuatro años, además de anfitriona, sea defensora del título.

"Es como una final soñada, el actual campeón del mundo, un país hermano, con lo que lo vivo con mucha emoción. A ver si podemos hacer bueno eso que decía Luis Aragonés, que las finales no se juegan, se ganan", dijo poco antes de la final en una entrevista a TVE recogida por Europa Press.

Por otro lado, Sánchez valoró la actuación de España en esta Copa del Mundo durante las últimas cinco semanas. "Hemos ido evolucionando, ganando en confianza y tenemos todo: equipo, capacidad de brillar, y sobre todo tenemos confianza. España ha ido ganando confianza hasta llevarnos a la final. Estamos en un momento óptimo para lograr el triunfo", afirmó.

"No me pondría en la posición de Luis de la Fuente, es un magnífico entrenador. Les diría esto, que es un regalo, poder jugar una final de Copa del Mundo, y ser conscientes de que dentro de cuatro años nos toca a nosotros. Vayamos a España defendiendo el título de campeones del mundo logrado aquí en Estados Unidos", terminó.