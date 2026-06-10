Pepe Reina, "muy ilusionado" con España en el Mundial: "Son 26 futbolistas extraordinarios"

Archivo - Pepe Reina of Villarreal CF looks on during the La Liga Santander match between Athletic Club and Villarreal CF at San Mames on October 30, 2022, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Pepe Reina reconoció sentirse "muy ilusionado" con la selección en el Mundial que arranca este jueves en Estados Unidos, México y Canadá, porque el seleccionador, Luis de la Fuente, eligió a "26 futbolistas extraordinarios", que deben ir "con el cuchillo entre los dientes".

"Con muchísima esperanza, mucha ilusión, como cada Mundial, como cada Eurocopa. Sabemos que es muy difícil, que va a ser un Mundial seguramente muy competido, con más equipos que nunca. España es una de las favoritas", señaló el exguardameta a los medios con motivo de 'The Battle of Stars', competición de golf que se celebra en Pula Golf Resort y el Club de Golf Son Servera en Mallorca, con el objetivo de luchar en favor de la investigación contra la ELA y la esclerosis múltiple.

Por esto, Reina se mostró "muy ilusionado con lo que el míster ha decidido". "Creo que son 26 futbolistas extraordinarios, que son muy importantes en sus equipos y que además, y conociendo un poquito al míster, el sentido del vestuario, del compañerismo, de aceptar roles que a veces es difícil aceptarlos, lo tienen asumido y eso es muy importante en una convivencia", elogió la convocatoria del riojano.

El madrileño, de 43 años, advirtió que "hay más equipos, hay más competiciones, hay mucha demanda de partidos, mucha exigencia" en un Mundial con 48 selecciones y 104 encuentros. "Espero que el espectáculo no sea el damnificado y los partidos sean de nivel. En cuanto a la competitividad, entraña más dificultad porque es un partido más y eso para el que quiera ser campeón le exige una regularidad tremenda", analizó.

"Se trata de ganar los máximos partidos posibles y España yo creo que no tiene que hacer cábalas ni cálculos. Al final, juegues contra quien juegues, vas a tener que ganar los ocho o nueve partidos que sean y desde el principio hay que ir con el cuchillo entre los dientes", zanjó.