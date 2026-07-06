Pochettino: "El 99,9% ha dicho que fue una roja injusta"

Mauricio Pochettino - Europa Press/Contacto/Nico Vereecken

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, celebró la decisión de la FIFA de permitir jugar a su delantero Folarin Balogun los octavos de final del Mundial, este lunes contra Bélgica, ya que el "99,9%" acordó que fue una "roja injusta" la que vio su delantero, y un duro castigo para el equipo, en la ronda anterior.

"Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. No solo porque soy el seleccionador de Estados Unidos. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta", dijo en rueda de prensa, recordando que esa expulsión les pudo costar el Mundial

El técnico argentino respondió casi todas las preguntas de su comparecencia sobre la decisión de la FIFA de dejar en suspenso la roja al goleador americano. La noticia tuvo mucho más alcance al filtrase que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a llamar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que revisara la suspensión de su jugador.

"Es el poder de este deporte. Escucho a distintas federaciones y entrenadores, que el presidente llamó, no me sorprende. Vengo de Argentina y Europa, el fútbol es más que una religión. Si seguimos avanzando, este deporte es increíble, tiene mucha fuerza, lo veréis", dijo sobre la llamada de Trump.

"Todo el mundo lo ha dicho, 99,9% lo ha dicho que fue una sanción injusta. Ha habido evidencias en el pasado que se pueda suspender una sanción. No entiendo quién se puede sorprender, ha pasado esto, no es una cosa extraordinaria. Hemos visto muchas jugadas que no han sido sancionables como nosotros, por suerte. Si alguien perjudicado fue en esta situación fue Estados Unidos", insistió.

Por otro lado, Pochettino fue preguntado por el impacto de su selección en el país y en el seguimiento del 'soccer'. "Los jugadores tienen que dejar ese legado, quienes están creando la relación con los aficionados. Estamos llegando tan lejos y vamos a recordar el camino. El legado ya está. Antes de empezar el Mundial no veíamos gente jugando al fútbol, ahora ya se ve gente jugando al fútbol, y los culpables son mis jugadores", comentó.

"Hasta antes del Mundial tenía la idea de que no era un país futbolero, ahora es una oportunidad de que el soccer siga creciendo. Veía a Inter Miami con Messi con los campos llenos, porque seguían a Messi, no tanto el deporte, pero creo que ahora se seguirá siguiendo. Grandes jugadores que están aquí y sobre todo el legado de este Mundial va a hacer que el soccer comience a crecer. Si este país se despierta y empieza a sentir este deporte, cuidado, porque el potencial es grande, esperemos haber aportado nuestro granito de arena", añadió.

Por otro lado, el técnico de los estadounidenses elogió a Bélgica antes del duelo en el Lumen Field de Seattle. "Es un equipo increíble, tienen jugadores con experiencia. Es un candidato al Mundial. Nuestro objetivo es mejorar. En marzo no fue un partido oficial y ahora tenemos a la afición. Espero que sea un resultado distinto y jugar mejor", terminó.