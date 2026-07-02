Pochettino: "La calidad del equipo es increíble"

06 June 2026, US, Chicago: USA coach Mauricio Pochettino reacts from the touchline during the International Friendly soccer match between USA and Germany at Soldier Field. Photo: Christian Charisius/dpa - Christian Charisius/dpa

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador estadounidense Mauricio Pochettino ha comentado este miércoles que la calidad del equipo "es increíble" y destacó la "importante victoria" en los dieciseisavos de final ante Bosnia Herzegovina así como la unidad del equipo y su capacidad de lucha tras quedarse con un jugador menos en la última media hora de encuentro.

"No hay partido fácil en la Copa del Mundo, como sacamos la victoria fue importante. Se trata más bien de como conseguimos la victoria, eso da valor a lo hecho por los futbolistas. La calidad del equipo es increíble, lo constatamos en las últimas semanas, a pesar de perder contra Portugal, por ejemplo, no dejamos de crecer y estamos orgullosos de esos", afirmó el técnico argentino tras la victoria de Estados Unidos en los dieciseisavos de final del Mundial ante Bosnia Herzegovina.

Pochettino explicó que después de la roja mostraron que son "un equipo unido" así como su "capacidad de luchar". "Estoy muy orgulloso. Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito", dijo antes de expresar su disconformidad con la expulsión de Folarin Balogun. "Para mí nunca es roja. No ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. A día de hoy, ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros", agregó.

Por último, el de Santa Fe confesó que se siente "parte de algo más grande" siendo seleccionador estadounidense pese a ser "100% argentino". "Disfruto mucho formar parte de este proyecto. Lo oímos en el estadio con la música al final del partido, una canción hermosa. Hubo una gran comunión, por eso cantamos con todos, me encanta estar involucrado, ser parte de la fiesta", concluyó.