Portugal abre su asalto al Mundial ante la ilusionada RD Congo

Archivo - FILED - 04 June 2025, Bavaria, Munich: Portugal's Christiano Ronaldo (F) celebrates scoring his side's second goal during the UEFA Nations League semi final soccer match between Germany and Portugal at Allianz Arena. Photo: Federico Gambarini/dp - Federico Gambarini/dpa - Archivo

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Portugal arranca este miércoles (19.00 horas) en el Estadio Houston (Estados Unidos) su camino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un duelo inédito ante la República Democrática del Congo, una selección que regresa a una Copa del Mundo 52 años después y que quiere convertir su vuelta en algo más que una presencia testimonial dentro de un exigente Grupo K que completan Colombia y Uzbekistán.

La selección dirigida por Roberto Martínez aterriza en el torneo con una etiqueta poco habitual en su historia reciente: la de candidata reconocida al título. Campeona de Europa en 2016 y vigente vencedora de la Liga de Naciones, Portugal presenta una de las generaciones más completas de su historia, una mezcla de jerarquía, calidad técnica y profundidad de plantilla que alimenta el sueño de conquistar por primera vez el único gran trofeo que todavía falta en sus vitrinas.

Y en el centro de todo sigue apareciendo Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el delantero de Madeira afronta el que apunta a ser su sexto y último Mundial, un récord que compartirá con los jugadores con más participaciones en la historia del torneo. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora esta cita de 2026 dibujan una enorme trayectoria que todavía tiene una cuenta pendiente: levantar un Mundial que siempre le ha escapado.

Su mejor resultado continúa siendo el cuarto puesto de 2006 pero esta vez llega acompañado por una generación que probablemente representa una de las mejores oportunidades de su carrera. Porque Portugal ya no depende exclusivamente de su capitán. El equipo luso tiene una estructura de máximo nivel en todas las líneas, comenzando por la seguridad de Diogo Costa bajo palos, la jerarquía defensiva de Rúben Dias y Nuno Mendes y un centro del campo que figura entre los más talentosos del campeonato.

Ahí sobresale especialmente Vitinha, convertido en el gran director del juego portugués y señalado por muchos como uno de los futbolistas del momento tras otra temporada sobresaliente. A su alrededor aparecen nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves o Rafael Leão para completar un bloque con recursos casi ilimitados.

La preparación para el torneo también ha reforzado el optimismo portugués. El conjunto del catalán Roberto Martínez enlaza cinco partidos sin perder antes del estreno mundialista, con triunfos ante Nigeria (2-1), Chile (2-1), Estados Unidos (0-2) y Armenia (9-1), además del empate frente a México (0-0). Una línea ascendente que prolonga el rendimiento mostrado en una fase de clasificación resuelta con autoridad, donde marcó 20 goles en seis encuentros.

Enfrente estará una de las historias menos habituales de esta Copa del Mundo. La República Democrática del Congo volverá a disputar un Mundial por primera vez desde 1974, cuando todavía competía bajo el nombre de Zaire y se convirtió en la primera selección subsahariana en alcanzar el torneo. Aquella experiencia terminó con tres derrotas, catorce goles encajados y ninguno marcado, una herida histórica que los 'Leopardos' quieren cerrar medio siglo después.

El camino hasta Estados Unidos fue largo y exigente. El conjunto africano terminó por detrás de Senegal en la fase clasificatoria, pero encontró una segunda vida en las eliminatorias posteriores, eliminando a Camerún y Nigeria antes de sellar el billete definitivo en México con una victoria sobre Jamaica gracias a un gol de Axel Tuanzebe. Desde la llegada del técnico francés Sébastien Desabre, el equipo ha ganado orden competitivo y una identidad mucho más reconocible que le ha permitido volver a sentirse importante en África.

Además, llega con argumentos para competir. Aunque cayó recientemente ante Chile (1-2), también empató con Dinamarca (0-0), venció a Bermudas (0-2) y logró el triunfo decisivo ante Jamaica. El equipo congoleño mantiene el físico habitual de las selecciones africanas, pero añade experiencia europea y nombres de peso como el capitán Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka, Cedric Bakambu o, especialmente, Yoane Wissa.

El delantero del Newcastle aparece como la gran esperanza ofensiva de un país que sueña incluso con alcanzar los cruces como uno de los mejores terceros. Formado inicialmente en el rugby y convertido después en uno de los futbolistas más reconocibles del continente, el atacante representa la ambición de una selección que quiere dejar de ser una curiosidad histórica.

No existen precedentes oficiales entre ambas selecciones y el estreno mundialista enfrenta dos realidades muy distintas. Portugal quiere comenzar con autoridad un torneo en el que se siente preparada para competir por todo; RD Congo busca escribir una página completamente nueva y celebrar, por fin, su primer gol y su primera victoria en una Copa del Mundo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

PORTUGAL: Costa; Dalot, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves, Fernandes; Conceição, Ronaldo y Leão.

RD CONGO: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy; Mbuku, Wissa, Elia; y Bakambu.

--ÁRBITRO: Abdulrahman Al-Jassim (CAT).

--ESTADIO: Estadio Houston (Estados Unidos).

--HORA: 19.00/DAZN.