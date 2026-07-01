Portugal y Croacia viven un duelo de leyendas sin red

El delantero portugués Cristiano ronaldo (izquierda) y el mediocentro croata Luka Modric, en el Mundial 2026. - DPA / EUROPA PRESS

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Portugal y Croacia se enfrentan este jueves, madrugada del viernes en España, en los dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, un encuentro marcado por el duelo de leyendas entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric, que lideran a una de las grandes candidatas al título, aunque con dudas, y a la última generación croata dorada que da sus últimos coletazos en un gran torneo, respectivamente.

Lusos y balcánicos protagonizan uno de los duelos más atractivos e igualados de la primera ronda de las eliminatorias directas de este Mundial. En juego, sobre el césped, el billete a octavos de final entre dos estilos consolidados, pero diferentes: el caudal ofensivo de la Portugal de Roberto Martínez y el oficio en bloque de la Croacia de Zlatko Dalic.

En el lado luso, euforia rebajada y expectativas enfriadas tras una fase de grupos algo gris, en lo que a fútbol se refiere. Los de 'Bob' Martínez sufrieron un sorprendente golpe de realidad en su estreno al empatar ante la RD del Congo (1-1). Después, se desquitaron con un triunfo contundente (5-0) sobre la debutante Uzbekistán, pero no dieron la talla en la última jornada con el liderato del Grupo K en juego, al empatar (0-0) frente a Colombia.

Aunque las sensaciones no son las mejores y la irregularidad reina en el ambiente, el combinado luso enlaza ocho partidos sin perder (5V y 3E) y solo ha sufrido dos derrotas en sus últimos 23, desde su adiós en la Eurocopa 2024. Además, tiene la oportunidad de enlazar cuatro partidos sin perder en un mismo Mundial por tercera vez en su historia, después de las ediciones de 1966 y 2006, en las que alcanzó las semifinales, sus dos mejores resultados.

El cuadro ibérico necesita las mejores versiones de jugadores claves, como Nuno Mendes por la izquierda, el centrocampista Vitinha y su clarividencia, o el veterano Cristiano Ronaldo, único jugador en la historia en marcar en seis Mundiales y del que su equipo necesita, tras muchas críticas, que termine de explotar, después de su doblete a Uzbekistán.

En el once titular, Roberto Martínez medita si Joao Neves debe ser el compañero de Vitinha en el doble pivote, después de retirarle al descanso ante Colombia por Ruben Neves. La otra gran incógnita es quién aparecerá por la izquierda, con Joao Félix y Rafael Leao como candidatos, mientras Bernardo Silva parece relegado totalmente al banquillo.

Por su parte, Croacia, que solo sucumbió ante Inglaterra (4-2) y venció a Panamá (0-1) y Ghana (2-1), arranca en su hábitat preferido: las eliminatorias a todo o nada en grandes torneos. El combinado ajedrezado es uno de los grandes ejemplos de competitividad y resiliencia, ya que en poco más de 30 años de independencia, han logrado, contando la actual, en cuatro de siete participaciones mundialistas, y en cuatro ocasiones en la Eurocopa desde 1996.

El combinado balcánico ha sido siempre, desde los tiempos de Davor Suker, un equipo difícil de batir, muy sólido y frío en momentos claves, además de disfrutar de jugadores que han marcado la diferencia en todos los sentidos. El último, el veterano Modric, camino de 41 años en septiembre y excompañero de 'CR7' en el Real Madrid, bandera de esta última generación dorada de Croacia que ha sido al menos semifinalista -fue subcampeón en 2018- en los dos últimos Mundiales.

El mediocentro del AC Milan estará acompañado en la medular de Mateo Kovacic, mientras Josko Gvardiol, suplente en el último encuentro de la fase de grupos, no tiene asegurada su presencia en el once, en beneficio del también experimentado Ivan Perisic en el lateral izquierdo. Arriba, los balcánicos fían sus opciones al goleador de CA Osasuna Ante Budimir, que ya se estrenó ante Panamá.

Y el combinado balcánico quiere dejar de ser el 'talismán' de Portugal en grandes torneos. Los lusos nunca han perdido con Croacia en partidos oficial en partido oficial, y eliminaron al combinado ajedrezado en dos de las tres ocasiones en las que terminaron levantando un gran título: la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones de 2024.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo, Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Neto, Cristiano Ronaldo y Leao.

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Perisic; Modric, Kovacic; Vlasic, Baturina, Petar Sucic; y Budimir.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR).

--ESTADIO: BMO Field de Toronto (Canadá).

--HORA: 01.00/DAZN.