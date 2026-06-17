Portugal enfría sus expectativas

17 June 2026, US, Houston: Portugal's Joao Neves (C) scores his side's first goal during the 2026 FIFA World Cup group K soccer match between Portugal and DR Congo at Houston Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - IMPORTANT NOTICE: DFL and DFB regulations prohi - Tom Weller/dpa

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Portugal y la de República Democrática del Congo empataron 1-1 este miércoles en la primera jornada del Grupo K del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, en un tropiezo inesperado de una de las favoritas al título, que no pudo con la resistencia del combinado africano.

En Houston, la Portugal de Cristiano Ronaldo no pudo pasar del empate ante la 'cenicienta' de su grupo. El tempranero gol de Joao Neves con un gran cabezazo parecía avanzar un partido plácido para los lusos, pero al filo del descanso la RD Congo hizo historia con su primer punto y su primer gol en un Mundial, obra de Yoane Wissa, ya que en 1974 se fueron del torneo sin celebrar ni un solo gol.

Los de Roberto Martínez no encontraron la fórmula para acabar con la resistencia de los subsaharianos, que también tuvo opciones de adelantarse en algún contragolpe. Y Cristiano, que ya presume de haber jugado en seis Mundiales, perdonó hasta en dos ocasiones el 2-1 y tendrá que esperar para convertirse en el único jugador en la historia en marcar en seis citas mundialistas.

Portugal arrancó su debut en este Mundial lejos de la contemplación habitual en los primeros encuentros. Dominó la posesión, con circulaciones rápidas que fueron poco a poco hundiendo a una RD Congo que comenzó con un claro bloque medio-bajo en su propio campo. Y el duelo se abrió pronto.

Con muchas armas para atacar defensas compactas, una de ellas le funcionó de maravilla a los de Roberto Martínez. Pedro Neto, titular por delante de Rafael Leao, se sacó de la chistera un centro preciso con la pierna izquierda que remató Joao Neves con concisión y potencia en un gesto perfecto con la cabeza y encarrilar el partido.

Pero el gol luso provocó una relajación excesiva en la candidata Portugal y el Congo lo aprovechó, subiendo líneas y con protagonismo con el balón, incluso con un par de ocasiones claras en las botas de Yoane Wissa, con un tiro que se fue cerca del palo, y el jugador del Real Betis Cédric Bakambu. Solo Nuno Mendes desperezó al combinado ibérico con una gran cabalgada y un uno contra uno que desbarató el meta Mpasi-Nzau.

El ritmo del encuentro bajó considerablemente pasados los primeros 20 minutos, solo con una ocasión sin remate para Portugal de un Cristiano Ronaldo algo desaparecido. Mientras que Edo Kayembe y Samuel Moutoussamy avisaron con dos oportunidades previas a una tercera, en el último córner antes del descanso, en la que RD Congo empató con un testarazo de Wissa sobre la bocina, en un tanto histórico para su combinado.

Los 'Leopardos' y su afición estallaron de alegría con su primer gol mundialista, tras una primera parte en la que, con solo un 20% de posesión, remataron más del doble (6) que los lusos (2). Ya en la segunda mitad, el combinado subsahariano siguió cogiendo confianza y Bakambu probó a Diogo Costa, aunque en fuera de juego, mientras Neto y Nuno Mendes eran los más peligrosos por la izquierda, ya con Francisco Conceiçao en el campo por el jugador del Real Madrid Bernardo Silva.

Por ese flanco izquierdo llegó el 2-1 para los lusos, en una gran combinación que nació de un centro del lateral del PSG, tras el cual Joao Neves cedió con el pecho de primeras a Joao Cancelo, pero el remate del del FC Barcelona en semichilena no valió al estar en fuera de juego. Y se pudo pasar en minutos al 1-2. De nuevo Bakambu como protagonista, al mandar al palo un tiro potente dentro del área.

La ansiedad y el nerviosismo empezó a aparecer en los jugadores de Portugal, que era incapaz de salir de ese juego pegajoso sin colmillo ni de encontrar a Cristiano, que no remató, y fuera de los tres palos, hasta los 70 minutos de juego, en la mejor jugada de los de Roberto Martínez desde el gol tempranero. Poco a poco, con un gran Conceiçao, los lusos fueron despertando y el '7' tuvo otra oportunidad.

Pero el equipo africano continuó generando peligro en rápidas transiciones, desplegando hasta a cinco jugadores tras un mal córner botado por Bruno Fernandes, pero Bakambu terminó mandando arriba su disparo. Luego fue el '8' el que probó sin suerte, y Portugal ve frenadas sus expectativas y cómo la exigencia sube para avanzar en este Grupo K.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PORTUGAL, 1 - RD CONGO, 1 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.

PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo, Veiga, Araújo, Nuno Mendes (Semedo, min.72); Vitinha (Gonçalo Ramos, min.83), Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva (Conceiçao, min.46), Cristiano Ronaldo y Neto (Leao, min.72).

RD CONGO: Mpasi-Nzau; Wan Bissaka (Kalulu, min.85), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, min.75); Moutoussamy, Mukau (Sadiki, min.57), E. Kayembe (Pickel, min.75); Bakambu (Banza, min.85) y Wissa.

--GOLES.

1-0, min.6: Joao Neves.

1-1, min.45+5: Yoane Wissa.

--ÁRBITRO: Abdulrahman Al-Jassim (QAT). Amonestó a Bernardo Silva (min.13), Semedo (min.88) y Araújo (min.90+2) por parte de Portugal; y a Mbemba (min.32) en RD Congo.

--ESTADIO: NRG Stadium de Houston (Estados Unidos).