Portugal gana a Nigeria su último amistoso antes del Mundial

Francisco Conceicao, Portugal - Nigeria - Alexandre De Sousa/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Portugal se impuso (2-1) a la de Nigeria este miércoles en el último amistoso de preparación para el inminente Mundial de 2026, donde el equipo que dirige el español Roberto Martínez es uno de los favoritos al título.

El cuadro luso encontró oposición en un conjunto africano que no estará en la cita que arranca este mismo jueves y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá hasta el 19 de julio. Un gran gol de Francisco Conceicao en el minuto 75 decidió el encuentro celebrado en el Estádio Dr. Magalhaes Pessoa de Leiria.

Los de Roberto Martínez, apurando su preparación antes de viajar a Estados Unidos, se adelantaron por medio de Pedro Neto, con un buen disparo dentro del área, en el minuto 23. Sin embargo, Akor Adams, delantero del Sevilla, empató poco después.

Portugal no logró generar excesivo peligro, en una noche discreta de Cristiano Ronaldo, Joao Felix o Vitinha, pero una gran acción individual de Conceicao dio la victoria a una selección lusa que debutará en el Mundial el día 17 contra RD Congo, dentro de un Grupo K donde se medirán después a Uzbekistán y Colombia.