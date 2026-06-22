Portugal necesita reaccionar a tiempo

HOUSTON, TX - JUNE 17: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal and teammates prepare to pose for Starting XI group photo during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR on June 17, 2026 at Houston Stadium in Houston, Texas. - Europa Press/Contacto/Leslie Plaza Johnson

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Portugal se enfrenta este martes a la de Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de sumar su primer triunfo y despejar las dudas de su debut para no renunciar pronto a su papel de favorita, ante un equipo asiático obligado a no perder para mantener opciones reales de continuar en el torneo.

El de Portugal, junto al de España, fueron los estrenos, en forma de empate, más sorprendentes en la cita mundialista, al rebajarse considerablemente las expectativas que rodeaban a un combinado luso que goza de una de las mejores generaciones de su historia. Los de Luis de la Fuente ya dejaron atrás el bache al golear (4-0) a Arabia Saudí, y ahora la 'Seleção das Quinas' debe dar la cara para no complicarse su futuro en América.

Los entrenados por el español Roberto Martínez no pudieron pasar del empate (1-1) ante la República Democrática del Congo, después de un inicio de encuentro atractivo y que les permitió adelantarse con el gol de Joao Neves, del Paris Saint-Germain, pero tras el cual se diluyeron dando alas a los africanos, que rascaron un punto a una de las grandes candidatas a levantar el trofeo.

Mientras sobrevuela el ruido externo por el rendimiento de Cristiano Ronaldo, que remató tres veces -ninguna a puerta- ante RD Congo y que sigue buscando ese gol que le permite haber marcado en seis Mundiales, los lusos deben ser prudentes atendiendo a que solo una vez en la historia no ganaron ninguno de los dos primeros encuentros en una Copa del Mundo: fue en 2014, cuando perdieron (4-0) ante Alemania y empataron (2-2) frente a Estados Unidos, quedando eliminados en fase de grupos.

Sin embargo, su rival para levantarse y creer en sus opciones es la 'cenicienta' del Grupo K: Uzbekistán. El combinado asiático tiene el peor ranking del grupo, fuera del 'top 50' y es debutante en un Mundial. Aparentemente, posee menos recursos que RD Congo y no debería presentar demasiados obstáculos para una selección portuguesa que, además, tiene la obligación de ganar para no jugarse su clasificación en la última jornada ante la actual líder, Colombia.

Los uzbekos, guiados por el técnico Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006 con Italia, debutaron con personalidad ante el combinado cafetero, incluso lograron igualar el encuentro a la hora de juego, pero los errores de novato tuvieron más peso que la solidez y la rocosidad de esa selección que se mantuvo invicta en la fase de clasificación y que solo perdió contra la Catar de Julen Lopetegui en los últimos tres años.

La concentración y la presión en el bando portugués deben ser sus grandes aliadas para mantener intacto el objetivo de colarse, al menos, como una de las mejores terceras, para lo que necesita puntuar este martes, ya que perder podría incluso dejarles eliminados según resultados de terceros.

El conjunto uzbeko espera haber aprendido y vuelve a encomendarse a la fortaleza del central del Manchester City Abdukodir Khusanov, que debe andarse con cuidado al estar apercibido, y Eldor Shomurodov, capitán y máximo goleador histórico de la selección, aunque Cannavaro podría incluir alguna novedad, principalmente por la zona izquierda.

En Portugal, que solo ha perdido uno de sus últimos 14 compromisos internacionales, también podría haber alguna sorpresa que afectaría al central del Villarreal CF Renato Veiga, con Gonçalo Inácio esperando su turno, y al ya jugador del Real Madrid Bernardo Silva, que ya fue sustituido en el descanso ante RD Congo por el extremo Francisco Conceiçao, para también conseguir más verticalidad ante una presumible defensa replegada por parte de Uzbekistán.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo, Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Conceiçao, Cristiano Ronaldo y Neto.

UZBEKISTÁN: Yusupov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Sayfiev; Fayzullaev, Shomurodov y Khamdamov.

--ÁRBITRO: Jalal Jayed (MAR).

--ESTADIO: NRG Stadium de Houston (Estados Unidos).

--HORA: 19.00/DAZN.