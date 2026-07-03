Portugal - Croacia, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Portugal y el VAR acaban con la irreductible Croacia

La selección lusa, rival de España en octavos, se salvó del resurgir croata con el 2-1 de Ramos en el 94' y el 2-2 anulado en el 113'

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Portugal venció (2-1) a la de Croacia gracias a un cabezazo de Gonçalo Ramos en el minuto 94 del choque de dieciseisavos de final del Mundial 2026 celebrado en el BMO Field de Toronto (Canadá), tenso billete que le cita el lunes con España.

Los de Roberto Martínez se quedaron el primer tiempo pero se vieron muy superados en el segundo por una Croacia dispuesta a seguir el idilio de su generación dorada con la Copa del Mundo. Uno de esos míticos como Ivan Perisic hizo el 0-1 y, aún al alza la reacción ajedrezada, el VAR avisó de un penalti que convirtió Cristiano Ronaldo para el 1-1, pero Portugal siguió peor.

El portero Diogo Costa salvó a la selección ibérica y, sin CR7 en el campo ni Vitinha, arriesgado el técnico español en los cambios, un cabezazo de Ramos detonó la eliminatoria. Sin embargo, aún en el largo descuento, la irreductible Croacia, subcampeona en 2018 y tercera en 2022, llegó a marcar por medio de Josko Gvardiol, pero el VAR, con el árbitro en la pantalla, lo anuló por fuera de juego.

El cartel no defraudó a un choque que bien podía ser un cruce por algo más que los octavos, donde esperaba España desde hacía unas horas. Heridos por la crítica y sabiendo lo que tocaba con la llegada del todo o nada, Portugal convenció más en su puesta en escena contra Croacia que en los tres partidos de la fase de grupos. La entrada de Rafael Leao por Joao Félix en banda izquierda fue un acierto, y al otro lado, Pedro Neto también generó peligro.

El equipo luso agobió al croata, y gozó de buenos acercamientos, con una actitud activa en la presión y en la intención de ir hacia arriba. Aunque los de Zlatko Dalic encontraron un par de remates de Ante Budimir, el combinado ajedrezado sufrió para salir de su campo, sin velocidad para una buena contra ni posesión para respirar.

La más clara fue la primera, a los cuatro minutos, de Bruno Fernandes, y varios futbolistas de Portugal se acercaron a su esperado nivel. Faltó de nuevo Vitinha para facilitar el trabajo en la sala de máquinas, y Cristiano Ronaldo, para finalizarlo en un par de intentos de remate en área pequeña. Sin embargo, la campeona de la Liga de Naciones, pese a una acción de Nuno Mendes que perdonó, se quedó en el vestuario y solo salió Croacia con ganas.

PORTUGAL ESCAPA DE LA GARRA CROATA

El paso al frente de los de Dalic fue una ocasión tras otra, hasta que Perisic adelantó a los suyos, dando sus frutos una vez más, de lateral izquierdo, a sus 37 años. Entonces, entre las paradas de Costa y la inquietud de su defensa, irrumpió Cristiano Ronaldo, aprovechando la única que tuvo, con control y definición de alto nivel, pero su gol no subió por fuera de juego. Aún dándole vueltas a su mala fortuna, el veterano ariete tuvo una mejor.

Un penalti de Nikola Vlasic sobre Renato Veiga en un córner llamó la atención del VAR y el noruego Espen Eskas, con mucho trabajo en Toronto, lo pitó. Cristiano hizo el 1-1 pero Croacia siguió siendo mejor, a pesar del arsenal de cambios de un Roberto Martínez que no miró los apellidos. Tampoco con el jugador de 41 años y cinco veces Balón de Oro, sentado Cristiano pensando si sería su último baile. Con más posesión, brillaron Luka Modric y un Mateo Kovacic que hizo lucirse a Costa, con parada y balón al poste.

Rafael Leao, quien aguantó la criba de su técnico, se estrelló con el larguero y fue quien puso el centro medido para que Ramos se convirtiera en héroe de Portugal en el descuento. Aún hubo tiempo para más, ya que Gvardiol hizo el 2-2 que, después de una larga revisión por si tocaba o no Igor Matanovic el balón al área, no contó para la épica de Croacia y el adiós a sus leyendas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PORTUGAL, 2 - CROACIA, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

PORTUGAL: Costa; Cancelo (Ramos, min.63), Veiga, Dias, Mendes; Vitinha (Silva, min.62), Neves, Fernandes (Semedo, min.63); Neto (Conceicao, min.63), Cristiano (Neves, min.81) y Leao.

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Perisic; Modric, Kovacic (Kramaric, min.96); Vlasic (Gvardiol, min.92), Baturina (Pasalic, min.68), P.Sucic; y Budimir (Matanovic, descanso).

--GOLES:

0 - 1, min.53, Perisic.

1 - 1, min.68, Cristiano (penalti).

2 - 1, min.94, Ramos.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR). Amonestó a Matanovic (min.17) por parte de Portugal. Y a Modric (min.59) y Perisic (min.98) en Croacia.

--ESTADIO: BMO Field de Toronto (Canadá).