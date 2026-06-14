La presidenta de la Asamblea General de la ONU critica la actitud de FIFA ante denegaciones de entrada en Estados Unidos

01 June 2026, US, New York City: Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly and former German Foreign Minister, is photographed in her office at the United Nations during an interview with the German Press Agency (dpa). Photo: Mic - Michael Kappeler/dpa

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 14 Jun. (dpa/EP) -

La presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la alemana Annalena Baerbock, criticó duramente a la FIFA en el debate sobre las denegaciones estadounidenses de entrada a su territorio para el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"El caso más flagrante" es el del árbitro somalí Omar Artan, a quien Estados Unidos denegó la entrada, afirmó la exministra de Asuntos Exteriores alemana en el podcast 'Calcio d'Oro'.

"Este es precisamente el momento en el que ya no se puede decir que se es neutral, que no se puede opinar. La neutralidad significa que se permite la entrada a todos los árbitros. Ahora la FIFA debe actuar para dejar claro que se atiene a sus propias normas", subrayó Baerbock.

Las normas de ingreso en Estados Unidos son un tema candente en este Mundial. El caso del árbitro somalí Artan, de 34 años, al que no se le permitió entrar en el país por supuestos vínculos con una organización terrorista, causó un gran revuelo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la denegación de entrada era "por supuesto, desafortunada". "No lo controlamos todo. Lo intentamos, lo discutiremos, hablaremos, ya veremos. A veces es bueno simplemente tomarse las cosas con calma, relajarse. Intentamos resolverlo todo. Pero debemos respetar que no somos los reyes del mundo que mandan sobre los gobiernos y la policía. Somos una organización deportiva", indicó el dirigente suizo.

Somalia es uno de los 39 países cuyos ciudadanos se ven afectados por las medidas de control de entrada más estrictas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos del presidente Donald Trump. Los ciudadanos de estos países son sometidos a controles adicionales al entrar en el país.