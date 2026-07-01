El presidente de Austria pide a los padres que dejen a sus hijos ver el partido ante España del Mundial

04 June 2026, Austria, Schwechat: Austrian President Alexander Van der Bellen shakes hands with footballer David Alaba during the send-off ceremony for the Austrian men's national soccer team ahead of the 2026 FIFA World Cup. Photo: Max Slovencik/APA/dpa - Max Slovencik/APA/dpa

VIENA 1 Jul. (dpa/EP) -

El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, pidió este año personalmente a los padres que permitan este jueves a sus hijos ver el partido ante España de los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el primero en una fase eliminatoria mundialista del combinado austriaco desde 1954.ha hecho una petición inusual antes del primer partido de eliminatoria

"Queridos padres. Dejad que (vuestros hijos) se queden despiertos un poco más el jueves", pidió el mandatario de 82 años en un vídeo compartido en su página de 'Facebook', donde también admitió que "ver la televisión hasta altas horas de la noche no es bueno".

Sin embargo, rogó a los progenitores que "esta vez, hagan la vista gorda para que los niños que quieran puedan animar en directo" a la selección austriaca. "Esos recuerdos los llevarán consigo toda la vida. Y, además, estamos en los últimos días antes de las vacaciones escolares", remarcó.