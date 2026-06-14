El presidente de la Federación marroquí, sobre Lamine Yamal: "Veremos si tomó la decisión correcta"

Archivo - RABAT, July 25, 2018 The President of the Moroccan Royal Football Federation (FRMF) Fouzi Lekjaa speaks during a press conference in Rabat, Morocco, July 24, 2018. Fouzi Lekjaa confirmed that French coach Herve Renard is still in charge of the - Europa Press/Contacto/Aissa - Archivo

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, ha asegurado que desea que su selección dispute la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante España para comprobar si Lamine Yamal "tomó la decisión correcta" al elegir competir por el combinado español.

"Espero que nos encontremos con España en la final del Mundial para ver si realmente tomó la decisión correcta o no", señaló el máximo responsable de la FRMF en una entrevista en el programa 'Magharib' del canal Al Jazeera 360.

El delantero del FC Barcelona, de padre marroquí y nacido en Esplugues de Llobregat, se decantó por España a pesar de que Marruecos también le tentó. Debutó con la selección española absoluta el 8 de septiembre de 2023 en un partido ante Georgia con solo 16 años.

En otro orden de cosas, Lekjaa rechazó que su país se haya beneficiado de decisiones arbitrales durante la final de la Copa África, ganada por Senegal sobre el campo, que abandonó por una decisión polémica del colegiado al pitar un penalti en los últimos minutos, pero que finalmente la CAF otorgó a Marruecos. "Si Marruecos se hubiera beneficiado del favoritismo arbitral no habríamos esperado hasta el minuto 90 para marcar la diferencia. ¿Acaso un equipo que hace trampas llega a las semifinales por penaltis?", se cuestionó.

"Nunca he visto, en toda mi carrera, a un equipo abandonar el campo en protesta por una decisión arbitral. Reto a todos los expertos del mundo: si la acción en el minuto 90 no fue un penalti válido, estoy dispuesto a renunciar a este título y a toda la competición", continuó.