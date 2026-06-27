Las pruebas médicas de Yeremy Pino descartan una fractura de clavícula

Archivo - Nico Williams and Yeremy Pino look on during the training session of Spain Team ahead of the UEFA Nations League match against the Netherlands at Ciudad del Futbol on March 17, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha indicado que las pruebas médicas realizadas al extremo Yeremy Pino "descartan una fractura" en la clavícula de su hombro izquierdo y que el también delantero Nico Williams "sufre una lesión muscular en el aductor derecho", ambas dolencias a consecuencia del partido contra Uruguay.

"Las pruebas radiológicas realizadas a Yeremy Pino descartan una fractura estableciendo como diagnóstico un esguince acromioclavicular", informó este sábado el área de prensa de la RFEF, un día después de que España venciese por 0-1 al combinado uruguayo durante la tercera y definitiva jornada del Grupo H en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Por su parte, Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay", añadió el mensaje de la RFEF. No en vano, fueron de alto voltaje los minutos finales de ese compromiso ante los charrúas en el Estadio Akron de Guadalajara (Jalisco, México).

"Ambas lesiones son de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad", terminó el breve comunicado de la RFEF. Ni Pino ni Williams han tenido hasta ahora demasiada participación en los planes del seleccionador Luis de la Fuente, pero la 'Roja' acabó como líder de su grupo en la fase inicial y ya se avecinan los cruces eliminatorios.