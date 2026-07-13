Rabiot: "No hay ningún plan contra Lamine Yamal"

Archivo - FILED - 05 June 2025, Baden-Württemberg, Stuttgart: FILE PHOTO - France's Adrien Rabiot in action during the UEFA Nations League A play-off round, semi-final soccer match between Spain and France at Stuttgart Arena, Photo: Christian Charisius/dp - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección francesa Adrien Rabiot dejó claro que "no hay ningún plan" específico para frenar al extremo español Lamine Yamal este martes en el duelo de semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y recalcó que España es "peligrosa en todos los aspectos" y que están "con confianza" de poder eliminarla por cómo han estado hasta el momento en el torneo.

"No hay ningún plan contra Yamal; estamos concentrados en la selección española, no en un jugador en particular. Sabemos que son peligrosos en todos los aspectos, ya sea él, en ataque, con la posesión, atacando espacios reducidos cerca del área o con su juego en general. Debemos concentrarnos en eso, no estoy pensando necesariamente en ningún jugador en concreto", aseguró Rabiot este lunes ante los medios.

El futbolista del AC Milan fue protagonista hace dos años en la previa de la semifinal de la Eurocopa de 2024 ante España por una frase en la que dijo que si Lamine Yamal quería jugar la final iba a tener que "más cosas todavía" de las que había hecho hasta entonces, aunque previamente se había deshecho en elogios hacia el blaugrana.

"No recuerdo esas palabras exactas, pero lo que le dije fue que seguramente era cierto en ese momento", zanjó Rabiot al ser preguntado por si se arrepentía de lo que dijo y después de que Yamal fuese clave con un gran gol en aquella eliminación francesa en las semifinales.

Tampoco quiso polemizar sobre las palabras del extremo español tras ganar a Bélgica y decir que si alguien debía de tener miedo este martes era Francia a España. "Sé que Ibrahima (Konaté) y Maxence (Lacroix) respondieron muy bien, en el sentido de que, ante todo, sigue siendo solo fútbol", respondió.

"Obviamente, no le tenemos miedo a nadie y teniendo en cuenta nuestra trayectoria hasta ahora, creo que llegamos a la semifinal en las mejores condiciones posibles. Es decir, todo nos está saliendo bien y creo que difícilmente podríamos haber llegado en mejor forma. Después, el partido será lo que sea, y lo que pase es porque así es el fútbol", zanjó.

El internacional insistió en que están "concentrados" para medirse a España y que se han preparado "bien". "Tenemos confianza, obviamente, por el camino que hemos recorrido hasta ahora. Tenemos que tenerla, pero siempre con la humildad que nos ha caracterizado desde el inicio de la competición", aseveró.