Rafael Márquez ya es nuevo seleccionador de México tras el Mundial 2026

Rafa Márquez, nuevo seleccionador absoluto de México - FMF

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Mexicana de Fútbol ha confirmado este jueves el nombramiento de Rafael Márquez como nuevo seleccionador nacional, en sustitución de Javier Aguirre, dando continuidad al proyecto deportivo iniciado en 2024 y tras formar parte del cuerpo técnico durante el Mundial 2026.

"El Comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, designó hoy a Rafael Márquez Álvarez como nuevo director técnico de la Selección Nacional de México", anunció el organismo en un comunicado, en el que explicó que el exinternacional asume el cargo tras haber sido ayudante de Javier Aguirre durante el último ciclo mundialista.

Márquez, de 47 años, da el salto al banquillo de la selección absoluta después de iniciar su trayectoria como entrenador en las categorías de formación del Real Alcalá, dirigir al Barça Atlètic --filial del FC Barcelona-- y ejercer como segundo de Aguirre en el camino hacia el Mundial, en el que México cayó en octavos de final contra Inglaterra (2-3).

Como futbolista, el exdefensa central disputó cinco Mundiales con México y conquistó la Copa Confederaciones de 1999 y las Copas Oro de la CONCACAF de 2003 y 2011. A nivel de clubes militó, entre otros, en el AS Mónaco, el FC Barcelona, el New York Red Bulls, el Hellas Verona, el Atlas y el León, con un destacado palmarés que incluye dos Ligas de Campeones y cuatro títulos de LaLiga con el conjunto 'culer'.

La Federación Mexicana también agradeció el trabajo de Javier Aguirre, que cierra su tercera etapa al frente del combinado nacional después de dirigir 37 partidos, con un balance de 22 victorias, nueve empates y seis derrotas. Bajo su mando, México conquistó la Liga de Naciones de la CONCACAF 2024-25 y la Copa Oro 2025, además de completar una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026 antes de caer en octavos.