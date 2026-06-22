Rangnick: "Messi es el mejor de la historia y debemos mostrar que somos uno de los mejores equipos"

21 June 2026, US, Dallas: Austria head coach Ralf Rangnick attends a press conference at Dallas Stadium, ahead of the 2026 FIFA World Cup Group J soccer match against Argentina. Photo: Georg Hochmuth/APA/dpa - Georg Hochmuth/APA/dpa

DALLAS (ESTADOS UNIDOS), 22 (dpa/EP)

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, reconoció este domingo que su equipo parte como claro perdedor en su partido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá frente a la vigente campeona, Argentina, que además cuenta con "el mejor jugador de la historia", en referencia a Leo Messi.

"Por supuesto, con Messi, probablemente cuentan con el mejor jugador de la historia, y tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial", declaró Rangnick en una rueda de prensa previa al duelo entre ambos equipos de este lunes.

Para dar la sorpresa, Austria podría incluso necesitar "la mejor actuación" que haya mostrado "hasta ahora" desde que el alemán accedió al cargo de seleccionar, aunque Rangnick cree que un empate e incluso una victoria es posible porque el fútbol es "un deporte de equipo".

"Y tenemos la oportunidad de influir en el resultado a través de nuestro propio rendimiento, nuestra estrategia y nuestro estilo de juego, combinados con la energía y el coraje necesarios para decantar el partido a nuestro favor, eso es lo que marcará la diferencia", afirmó.