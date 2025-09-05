Raspadori asiste y marca con Italia mientras Francia vence en el exilio de Ucrania

Empates de Dinamarca y de Suecia y 'manitas' de Grecia y de Islandia

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección italiana masculina de fútbol ha ganado por 5-0 a la de Estonia en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que este viernes también ha visto los triunfos de Francia por 0-2 ante Ucrania y de Croacia por 0-1 contra Islas Feroe, además de los empates entre Dinamarca y Escocia (0-0) y entre Eslovenia y Suecia (2-2).

En el Gewiss Stadium de Bérgamo, Moise Kean adelantó de cabeza a los locales en el 58' y Giacomo Raspadori, jugador del Atlético de Madrid, combinó en el 69' con Mateo Retegui para que éste fuera del área marcase un derechazo raso y ajustado; en el 71', el propio Raspadori hizo el 3-0 con un cabezazo en plancha y en el 89' Retegui repitió gol para el 4-0.

La 'manita' fue obra de Alessandro Bastoni en el tiempo de descuento y eso puso a Italia con seis puntos dentro del Grupo I, donde lidera Noruega con 12 puntos, pero habiendo jugado un partido más. En esta desajustada fase clasificatoria de la UEFA, el Grupo D celebró su primera jornada con el 5-0 de Islandia a Azerbaiyán y, sobre todo, con la sonrisa de Francia.

En su partido en Breslavia debido al exilio de la selección ucraniana, los 'Bleus' abrieron el marcador en el 10' por obra de Michael Olise y el delantero madridista Kylian Mbappé logró el 0-2 definitivo en los minutos finales, con una definición rasa y al contragolpe marca de la casa.

Destacó dentro del Grupo C la igualada a cero de Escocia en su visita al combinado danés, durante una primera jornada que sirvió a Grecia para ponerse líder con tres puntos después de vencer por 5-1 a Bielorrusia en un partido que vio un gol y dos asistencias de Vangelis Pavlidis.

Por otra parte, a Suecia se le escapó 'in extremis' el triunfo en su visita a Eslovenia por culpa de un gol de Zan Vipotnik. Y dentro de ese mismo Grupo B, tras solo una jornada en disputa, Suiza se colocó líder gracias al 4-0 que endosó a Kosovo con doblete incluido de Breel Embolo.