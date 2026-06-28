ATLANTA, GA - JUNE 27: Chancel Mbemba #22 of Congo and Abbosbek Fayzullaev #22 of Uzbekistan battle for possession during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Congo DR and Uzbekistan on June 27th, 2026 at Atlanta Stadium in Atlanta, GA. - Europa Press/Contacto/Rich Von Biberstein

La República Democrática del Congo olvida el pesar del 74

Remonta a Uzbekistán (2-1) para meterse en los dieciseisavos de final del Mundial y alargar la fiesta del fútbol africano

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La República Democrática del Congo se clasificó este sábado para los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de lograr la victoria que necesitaba al remontar y batir por 3-1 a la debutante Uzbekistán en el Mercedes-Benz de Atlanta para mantener el buen hacer de las selecciones africanas.

El equipo congoleño seguirá disfrutando de su segunda Copa del Mundo, la primera desde su casi sonrojante debut en Alemania'74 donde, como Zaire, no pudo ganar ningún partido, sin marcar y encajando 14, jugando además bajo la amenaza del Gobierno de su país dirigido por el dictador Mobutu de que habría consecuencias si perdían por más de cuatro goles en su último choque ante Brasil, finalmente ganadora por 'sólo' 3-0.

Para hacer olvidar esa actuación, necesitó una gran segunda parte donde superó en todas las líneas a un rival, que se marcha con cero puntos del torneo y que no pudo sujetar su tempranera ventaja, para convertirse en el octavo combinado de África que estará en las eliminatorias, muestra de la pujanza del fútbol en este continente.

No lo tuvieron fácil 'Los Leopardos', que cambiaron su esquema de tres centrales a defensa de cuatro para buscar la victoria que les daba el billete, y que se vieron sorprendidos por el mejor inicio uzbeco, refrendado por la bonita vaselina de Shomurodov que les puso por delante a los diez minutos.

La República Democrática del Congo acusó ese tanto y, aunque trató de coger el mando del partido, acusó cierta falta de calidad en el área, con el bético Bakambu otra vez desaparecido y con Wissa desperdiciando una buena ocasión dentro del área. Los africanos llegaron a igualar por medio de un gran disparo de Mbuku, pero este había realizado una falta previa en el inicio de la jugada y el tanto fue anulado.

El combinado de Sébastien Desabre necesitaba mejorar y lo hizo tras el paso por los vestuarios. Aumentó su intensidad y asfixió a una Uzbekistán, que todavía le metió un susto en otro afilado disparo parabólico de Shomurodov que se fue por poco por encima del larguero de un superado Mpasi-Nzau.

Con la energía de sus extremos, Cipenga, jugador del CD Castellón esta pasada temporada, y Mbuku fue apretando, pero Wissa no terminaba de culminar ese trabajo con falta de puntería. Finalmente, acertó a meter el pie en un centro para anticipar el despeje de un Khusanov que le golpeó y le dio la opción de igualar desde los once metros. Wissa no falló y terminó de desatar a los suyos.

La República Democrática del Congo no frenó su ímpetu por la pausa de hidratación y los cambios de Desabre surtieron efecto. Mayele anduvo listo dentro del área y volteó el marcador para desatar la algarabía y asegurar un pase que Uzbekistán, pese a los cambios de Fabio Cannavaro, nunca puso en riesgo. Wissa cerró la fiesta congoleña.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RD DEL CONGO, 3 - UZBEKISTÁN, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

RD CONGO: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (Kayembe, min.83); Mbuku (Elia, min,73), Moutoussamy (Mukau, min.73), Sadiki, Cipenga (Bongonda, min.73); Wissa y Bakambu (Mayele, min.51).

UZBEKISTÁN: Nematov; Alizhonov, Ashurmatov, Khusanov, Urozov (Sergeev, min.83), Nasrullaev; Shukurov (Khamrobekov, min.59), Mozgovoy (Iskanderov, min.83); Khamdamov (Ganiev, min.59), Fayzullaev (Urunov, min.73); y Shomurodov.

--GOLES.

0-1, minuto 10. Shomurodov.

1-1, minuto 68. Wissa, de penalti.

2-1, minuto 78. Mayele.

3-1, minuto 91. Wissa.

--ÁRBITRO: Feliz Zwayer (ALE). Amonestó a Sadiki (min.21), Mbuku (min.45+5), Moutoussamy (min.62), por la RD del Congo, y a Khusanov (min.43), Nasrullaev (min.48), por Uzbekistán.

--ESTADIO: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).