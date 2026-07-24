La RFEF advierte de que las entradas para Sevilla y Oviedo aún no están a la venta

Winning captain Rodri #16 of Spain lifts the trophy following the FIFA World Cup 2026 Final football match between Spain and Argentina on July 19, 2026 at New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, United States - Photo J - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha advertido de que las entradas para los partidos de la bicampeona del mundo contra Croacia y República Checa, correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27 "aún no están a la venta" ante la existencia de webs fraudulentas que ofrecen localidades para dichos encuentros.

"La RFEF desea aclarar que aún no están a la venta las entradas para los próximos partidos de la @SEFutbol en Sevilla y Oviedo. Una vez se anuncie, las localidades solo estarán disponibles en http://tickets.rfef.es", indicó la RFEF este viernes en su cuenta oficial en 'X'.

En este sentido, la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) señaló en un comunicado que se han detectado páginas web fraudulentas "realizando ventas de localidades" para los próximos encuentros oficiales de la selección española de fútbol.

"Se recomienda la máxima precaución a la hora de interactuar con este tipo de webs especializadas en phishing (ciberestafas). La Real Federación Española de Fútbol y la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias desean aclarar que aún NO están a la venta las entradas para los próximos partidos de la Selección Española Absoluta Masculina en Sevilla y Oviedo", indica la nota.

Asimismo, la federación asturiana añadió que cuando se anuncie a través de los canales oficiales de la RFEF y la propia RFFPA, las localidades solo estarán disponibles en el sitio 'http://tickets.rfef.es'.

La selección española disputará su primer partido oficial tras levantar su segunda Copa del Mundo el próximo 29 de septiembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante Croacia, mientras que el 3 de octubre será el Carlos Tartiere de Oviedo el que acoja el encuentro ante la República Checa.

Tras conquistar la Copa del Mundo en Estados Unidos, la selección, líder del ranking FIFA y vigente campeona del mundo y Europa, ya pone el foco en su próximo gran desafío: la Liga de Naciones, competición en la que ha quedado encuadrada en el grupo A3 de la máxima categoría.

Así, la segunda estrella lucirá por primera vez en territorio nacional en un torneo que trae grandes recuerdos a España, campeona en 2023 y subcampeona en 2025, con Sevilla y Oviedo como grandes escenarios.

Sevilla será la primera parada como campeones del mundo. El 26 de septiembre, España debutará en la competición con una visita al emblemático Wembley para medirse a Inglaterra y, el 29, disputará su primer encuentro ante su afición en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, donde recibirá a Croacia a las 20.45 horas en la segunda jornada.

El historial ante Croacia favorece a España, con siete victorias, un empate y tres derrotas en los once enfrentamientos disputados entre ambas selecciones, cuyo precedente más reciente se saldó con un contundente triunfo del conjunto de Luis de la Fuente (3-0) en la fase de grupos de la última Eurocopa. Además, será el 26º partido de España en el feudo del Sevilla FC, la última en marzo de 2015, cuando venció por 1-0 a Ucrania en un encuentro de clasificación para la Eurocopa.

Dos días después, el 3 de octubre, España pondrá rumbo a Oviedo para enfrentarse a la República Checa en el Nuevo Carlos Tartiere, también a las 20.45 horas. Así, la selección volverá a jugar en el campo del Real Oviedo tras haber pasado once años de su última visita, saldada con una victoria por 2-0 frente a Eslovaquia.