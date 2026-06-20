La RFEF y el Ayuntamiento de Madrid cancelan el evento 'Plaza Selección' por las altas temperaturas

Plaza Selección en la Plaza de Colón de Madrid - RFEF

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Ayuntamiento de Madrid han acordado suspender el evento 'Plaza Selección', previsto en la Plaza de Colón de Madrid para presenciar este domingo el partido del Mundial entre España y Arabia Saudí, debido a las altas temperaturas previstas durante el horario de celebración del encuentro.

La decisión se tomó ante el aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé en Madrid temperaturas de hasta 39 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas, así como la activación de la Fase de Emergencia y Situación Operativa 1 del Plan de Actuación ante Altas Temperaturas del Ayuntamiento de Madrid (CALORMAD).

Por motivos de seguridad y protección de la salud pública, se ha decidido cancelar todas las actividades previstas en la Fan Zone de Colón, incluida la retransmisión del encuentro. "Se recomienda a los aficionados seguir el partido desde espacios acondicionados y climatizados, evitando la exposición prolongada al calor y atendiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil", señala la RFEF.

El organismo federativo recalca que la medida se adopta con el objetivo de proteger la salud de los asistentes, del personal de organización y de todos los profesionales implicados en el desarrollo del evento.