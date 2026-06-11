La RFEF lleva el fútbol español al corazón de México: "Estar aquí es como estar en casa"

La RFEF lleva el fútbol español al corazón de México - RFEF

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha llevado al corazón de México, junto a la emblemático Zócalo de su capital, la historia y los éxitos del fútbol español en la exposición que este miércoles inauguró su presidente, Rafael Louzán.

Con el nombre "Un país, una selección, los triunfos de España", esta muestra se podrá visitar en la Casa Cultural de España en Ciudad de México durante todo el Mundial que arranca este mismo jueves, conviviendo con la exposición "Cuando España jugó en México. 90 años de fútbol", que refleja los vínculos a través de este deporte entre ambos países.

Louzán recorrió las instalaciones que dan la bienvenida con una lona en la fachada protagonizada por el lema 'Vamos España', junto al consejero de Educación de la Embajada de España en México, Juan Vicente Pérez; el director del centro nacional de desarrollo de talentos deportivos y alto rendimiento, Jahir Angel Ocampo; y el director del Centro Cultural, José Carlos Balaguer.

"Los ojos del mundo están hoy en este lugar, porque el corazón del fútbol mundial late en la Ciudad de México. España y México, México y España, dos países unidos por la historia, por la cultura, tradición e idioma, por el cariño que nos profesamos y, cómo no, por la pasión común del fútbol", dijo Louzán.

"Somos hermanos. Nuestro vínculo es una conexión tan profunda que estar aquí es como estar en casa. Vamos a vivir el despegue de una ilusión, la que queremos que nos lleve a conquistar la Copa del Mundo, el mayor triunfo posible para todos los que amamos este deporte, y el mayor orgullo de un país", añadió.

"Estamos seguros de que, desde este emblemático lugar, desde este maravilloso edificio, con toda esta inspiración, y con la fuerza que une a nuestros países, el puente imaginario que nos llevará hasta la Copa del Mundo está a punto de levantarse", terminó.

En las exposiciones inauguradas este miércoles, se homenajea a españoles que jugaron en México, se repasa la Guerra Civil y el exilio con el fútbol como espacio de encuentro en este país, o la integración de futbolistas españoles en el fútbol mexicano.

Por otra parte, se podrán contemplar, en dos salas, los mayores triunfos de las selecciones españolas absolutas, tanto masculina como femenina, con tres fotos de gran formato recordando los últimos éxitos de la masculina con la Copa del Mundo de 2010, la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024.

Asimismo, en una vitrina exenta se exhibirá una camiseta original de la selección, la que portó en su día Emilio Butragueño, quien alcanzó lo más alto de su carrera en Querétaro, en el Mundial de 1986, y jugó después en la Liga mexicana.

Además, los aficionados que deseen acudir se encontrarán con dos salas adyacentes dedicadas a la selección femenina. Una recordando el Campeonato del Mundo de 2023 y otra su más reciente triunfo en la Nations League de 2025. En la primera se podrá ver la Copa ganada en aquella final y dos fotos significativas, entre ellas una en la que aparece Jennifer Hermoso actualmente jugadora de la Liga mexicana.

En la otra sala habrá, entre otras cosas, un banderín del estadio Metropolitano firmado por todas las jugadoras que conquistaron la Liga de Naciones en el feudo madrileño en 2025 y una camiseta de Irene Paredes, capitana del equipo nacional.