La RFEF llevará la pasión del Mundial a la Plaza de Colón en Madrid

Archivo - 14 July 2024, Frankfurt_Main: Spanish football fans celebrate their team's victory in the fan zone in Frankfurt, following the UEFA Euro 2024 final soccer match between Spain and England. Photo: Christophe Gateau/dpa - Christophe Gateau/dpa - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) convertirá la Plaza de Colón, situada en Madrid, en "el gran punto de encuentro" para los fans de la selección nacional masculina durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

"Bajo el nombre de Plaza Selección, se habilitará un espectacular espacio donde los aficionados podrán seguir en directo los encuentros de España durante la Copa del Mundo y vivir una experiencia colectiva única alrededor del Mundial y de la selección", indicó este jueves la RFEF.

"La pasión por la selección española saldrá de los estadios para tomar las calles en las próximas semanas. Y es que una de las imágenes más icónicas de los grandes torneos internacionales es, precisamente, la unión entre los aficionados que acompañan y alientan al combinado nacional en cada cita a pesar de estar a miles de kilómetros", añadió la RFEF en su nota de prensa.

Ese texto subrayó que "el recinto contará con pantallas gigantes, tienda oficial y museo con exposición de trofeos, además de zonas de ocio, música en vivo, actividades para todos los públicos y una amplia oferta gastronómica para animar tanto la previa como el pospartido". "El objetivo: convertir cada jornada mundialista en una auténtica fiesta de fútbol y de convivencia entre aficionados", señaló el mismo comunicado.

La entrada a la Plaza Selección será gratuita y libre hasta completar aforo durante los días de partido, pero no estará disponible para el visionado del duelo de la 'Roja' contra Uruguay en la tercera jornada de la fase de grupos, programado a las 02.00 (horario peninsular español).

LA 'CASA DE ESPAÑA', PROTAGONISTA EN EL TORNEO

La RFEF dispondrá espacios estratégicos en las ciudades donde el combinado dirigido por Luis de la Fuente dispute sus partidos durante el Mundial. Así, en su fase de grupos abrirá la 'Casa de España' en Atlanta (Georgia, EE.UU.) y posteriormente se trasladará a Guadalajara (México).

Si España avanza de ronda, se habilitarán nuevos puntos de reunión en las ciudades donde dispute sus partidos. "Este espacio, abierto dos días antes de cada encuentro, pretende reunir a la afición desplazada y crear puntos de encuentro, apoyo y celebración para todos los seguidores españoles en territorio internacional", agregó la RFEF en su comunicado.

Cada 'Casa de España' servirá, según acabó la nota federativa, "como escaparate de la cultura y la identidad de la selección, reforzando el vínculo entre el equipo y sus aficionados dentro y fuera del país en una cita que volverá a movilizar a millones de personas alrededor del fútbol y que pretende exportar la marca España allí donde la selección dispute sus partidos durante la Copa Mundial de la FIFA".