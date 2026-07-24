La RFEF y Prime Video estrenarán una docuserie sobre el triunfo en el Mundial de fútbol

La RFEF y Prime Video estrenarán una docuserie el próximo diciembre sobre el triunfo en el Mundial de fútbol de 2026. - PRIME

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Prime Video estrenarán el próximo diciembre una docuserie en la que se desvelarán los secretos del histórico triunfo de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el que 'La Roja' conquistó su segunda estrella.

Dicha docuserie constará de cuatro capítulos con imágenes inéditas y testimonios de todos los protagonistas de una de las mayores gestas del deporte español, que culminó con el triunfo (1-0) del equipo nacional el pasado 19 de julio en Nueva Jersey frente a Argentina, campeona en Qatar 2022.

Los espectadores tendrán acceso a momentos únicos que explicarán el triunfo de un grupo de 26 jugadores y de un cuerpo técnico, liderado por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que, durante 52 días, ha convivido como una 'Familia'.

La docuserie, que se verá en más de 200 países como parte de la suscripción Prime, está elaborada por la RFEF en colaboración con Telefónica Broadcast Services. Será el séptimo documental de la RFEF después de 'El sabio del éxito', 'La Quinta de la quinta', 'La fuerza del grupo', '10 años de la primera estrella', 'La Copa de todos' y 'Un equipo llamado España', que se pueden ver todavía en Prime Video.

"Esfuerzo, risas, complicidad, momentos de tensión y máxima exigencia. La nueva docuserie garantiza espectáculo, entretenimiento y cercanía para descubrir las claves del éxito de un equipo que, gracias a su instinto competitivo y a su permanente afán de superación, será recordado para siempre no solo por lo que consiguió -un título mundial cargado de récords-, sino, sobre todo, por cómo lo conquistó", señala la RFEF en un comunicado.