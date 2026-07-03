Roberto Martínez desafía a España respaldado por unos números históricos con Portugal

Roberto Martinez, head coach of Portugal, looks on during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Uzbekistan at Houston Stadium on June 23, 2026 in Houston, Texas. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, afrontará este lunes el duelo de octavos de final del Mundial 2026 contra España avalado por unos registros sin precedentes al frente de la selección lusa, de la que ya es el técnico con mejor porcentaje de victorias y mayor promedio goleador de toda su historia.

La victoria ante Croacia (2-1), que selló el pase de la 'Seleção' a los octavos de final, permitió al técnico alcanzar los 30 triunfos en sus primeros 44 encuentros como seleccionador portugués, con un balance de 30 victorias, 9 empates y únicamente 5 derrotas, unos números que le otorgan un 68 por ciento de victorias, el mejor registro de cualquier entrenador que haya dirigido a Portugal.

Además, su equipo mantiene una media de 2,5 goles por partido, también la más alta de la historia de la selección portuguesa. En esos 44 encuentros, Portugal ha anotado 110 tantos y Martínez ya se convirtió anteriormente en el seleccionador más rápido en alcanzar el centenar de goles, al conseguirlo en su partido número 39.

El técnico de Balaguer (Catalunya), campeón de la Liga de Naciones de 2025 precisamente tras derrotar a España en la final, también continúa agrandando su huella entre los entrenadores españoles. Con el triunfo frente a Croacia alcanzó las nueve victorias mundialistas, dos con Portugal y siete durante su etapa al frente de Bélgica, superando las siete logradas por Vicente del Bosque con la selección española.

Martínez suma además ya 14 encuentros dirigidos en fases finales de la Copa del Mundo, igualmente la cifra más alta alcanzada por un entrenador español, y buscará este sábado aumentar ese registro eliminando a la vigente campeona mundial y metiendo a Portugal en los cuartos de final del torneo.