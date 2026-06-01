Rodri: "Hay que seguir construyendo el edificio para alcanzar el hito más importante como jugador"

Rodri Hernández posa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS

LAS ROZAS (MADRID), 1 (EUROPA PRESS)

El centrocampista Rodri Hernández tiene claro que "siempre es especial representar" a la selección española, y "más en un Mundial", una cita a la que acuden con el ánimo de seguir "paso a paso" la construcción de lo que iniciaron hace unos años "para poder alcanzar el hito más importante a nivel de un jugador" con un equipo que se diferencia del resto en que ha trabajado "una manera de jugar y un espíritu desde hace muchos años".

"Siempre es especial y muy bonito representar a la selección y cuando hablamos de un Mundial, más. Es bonito reencontrarse con tus compañeros, volver a tener ese 'feeling' de luchar por un mismo objetivo. Todavía falta alguno más que llegar y cuando estemos todos tendremos que volver a construir ese espíritu de equipo, más que de selección, que veo tan importante para poder aspirar a ganar un Mundial", señaló Rodri durante el 'Día de Medios' de la selección.

El madrileño recordó que "cuando empezó este bloque" lo que deseaban era "construir algo grande". "Pero hay que ir paso a paso. Empezamos con la Nations League y luego ya conseguimos un objetivo más importante como la Eurocopa, pero no nos creímos nada más allá de lo que éramos. Sabemos que el fútbol vive del presente, no del pasado", advirtió.

"El pasado nos tiene que servir para llenarnos de confianza de que podemos hacer grandes cosas, pero entender que tenemos que seguir construyendo ese edificio para poder alcanzar, para mí, el hito más importante a nivel de un jugador como ganar un Mundial", añadió.

El mediocentro confesó que "pocas veces" ha notado que se encuentra "tan bien" y "tan descansado, sin tanta acumulación de partidos". "Es, para mí, algo positivo el hecho de no tener tantos partidos. Creo que va a ser un Mundial muy largo y que la participación de todos va a ser muy importante, al igual que las cargas. Estos 15 días que tenemos hasta competir hay que afrontarlos como una minipretemporada y prepararse al máximo, pero a nivel físico estoy muy muy bien y al mental, con ganas", recalcó.

Como veterano y capitán, Rodri tiene "en mente" poder hablar con "la gente que es su primera experiencia" y advertirles que "influyen otros aspectos como el escenario al que te vas a enfrentar y estar preparado". "Pero, de la misma manera, asumirlo con la misma naturalidad que asumes cualquier partido porque al final no deja de ser un deporte y un partido de 90 minutos, así que transmitirles sobre todo esa tranquilidad y confianza de que las cosas van a ir bien", comentó.

"Al ser el primer capitán, no creo que cambie mucho mi rol de estos últimos años porque siempre he intentado ejercer un liderazgo dentro y fuera del campo con el ejemplo y con la experiencia. A nivel de imagen, ser el primer capitán requiere ciertas cosas y, sobre todo, si cabe más ejemplaridad en muchos momentos, pero sobre todo ser el soporte en los malos momentos y de un poco de incertidumbre, y transmitir esa tranquilidad. Es un grupo lo suficientemente maduro y aquí me tendrán para lo que sea", resaltó sobre su liderazgo como capitán.

Sobre los 'tocados' que tiene el equipo, habló de un Nico Williams que ha tenido "un año tan complicado", pero que le ha transmitido "mucha positividad" y que "estaba muy contento". "Apenas tenía dolor, así que esperemos ya que esta semana se enganchen con el grupo. Creo que el hecho de que sean tan jóvenes es positivo porque el cuerpo se recompone mejor. Mikel (Merino) no lo sé, pero entiendo que está todo ok e imagino que tendrá que coger, lógicamente, el tema del ritmo", apuntó.

LA IMPORTANCIA DE IR CRECIENDO DURANTE EL MUNDIAL

"Evidentemente, uno está aquí para ganar el Mundial, pero no pienso para nada en ese momento porque es un camino larguísimo, donde hay que ir construyendo cosas y escalando en la montaña tan grande, y paso a paso. Lo que va a dictaminar que esta selección triunfe o no, el día a día, es el ir creciendo, el ir viéndose cada día mejor, mejorando, corrigiendo las cosas que no hagamos bien. Creo que en ese crecimiento viene el éxito", incidió Rodri.

El madrileño enfatizó en que su diferencia respecto a otras selecciones es que llevan "construyendo una manera de jugar y un espíritu desde hace muchos años". "Cada selección tiene sus pros y sus contras, nosotros tenemos las nuestras e intentamos explotarlas al máximo", subrayó el jugador del Manchester City

Por ello, apela a ir al Mundial "con esa mentalidad de no creerse el mejor". "He estado viendo el documental de Nadal y siempre hablaba de eso, de siempre una bola más, un esfuerzo más, y eso es lo que hacen los grandes campeones. Sobre todo, hay que sacar a relucir todo el talento que tiene esta selección, que es muy grande", sentenció al respecto.

"Yo creo que uno siempre tiene que pensar a qué puede aspirar. A día de hoy todos empezamos desde cero y hay que ir viendo cómo nos vamos desenvolviendo. El tiempo dirá dónde nos vamos posicionando, lo que está claro es que todos partimos del mismo nivel y tenemos que construirlo", insistió el centrocampista.

LAS AUSENCIAS DE CARVAJAL Y MORATA

Este se refirió también a la ausencia de otros veteranos como Dani Carvajal y Álvaro Morata. "Creo que Dani aportaba no sólo en el tema futbolístico, que todos lo conocíamos, sino también en ese carácter, ese gen competitivo, también Morata. Ahora soy, en ese sentido, el único que queda de ese grupo e intento absorber lo que pude aprender de ellos para poder transmitirlo", confesó.

Finalmente, preguntado por los jóvenes valores del combinado nacional, destacó que "la juventud te aporta unas cosas y la experiencia te aporta otras". "Creo que un equilibrio entre ambas es la clave, y creo que tenemos de ambas, pero está claro que la juventud te inyecta esa adrenalina, ese vértigo que necesitas, ese desparpajo muchas veces, esa inconsciencia de no tener miedo a las cosas, de ir siempre hacia adelante, que es muy positivo y enriquecedor para el grupo", admitió.