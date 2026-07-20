Rodri Hernández, MVP del Mundial

El centrocampista de la selección española Rodri Hernández, el portero Unai Simón y el central Pau Cubarsí. - RFEF

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Rodri Hernández fue elegido mejor jugador del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá; mientras que el portero Unai Simón y el central Pau Cubarsí fueron reconocidos como mejor guardameta y mejor jugador joven del torneo, respectivamente.

El jugador del Manchester City y capitán de la 'Roja' recibió el galardón de MVP del torneo mundialista disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El centrocampista ha sido titular en los ocho encuentros del Mundial, a un nivel sobresaliente y recordando al Rodri que ganó el Balón de Oro en 2024.

El madrileño ha sido el timón de la España campeona del mundo, pese a llegar al torneo con dudas sobre su rendimiento por su grave lesión de rodilla. Pero el mediocentro ha respondido con altura a la confianza del seleccionador, Luis de la Fuente, como el jugador con más pases completados y un 94% de acierto, además de ser el futbolista que más kilómetros ha recorrido en el torneo.

Además, la FIFA premió a Unai Simón como mejor portero del Mundial. El guardameta del Athletic Club solo ha encajado un tanto en ocho encuentros -récord en la historia de los Mundiales-, con un total de 14 paradas. Y puede presumir del mayor número de minutos imbatido en la historia del torneo, con 650.

Finalmente, el galardón como mejor jugador joven fue para Cubarsí. El central del FC Barcelona, de 19 años, formó pareja con Aymeric Laporte y hizo gala de su jerarquía y seguridad pese a su corta edad y a que este era su primer Mundial, como titular en los ocho partidos del torneo.