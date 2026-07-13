Rodri recupera su jerarquía Mundial

Rodri Hernandez of Spain plays the ball during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española disputa este martes las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Francia, un partido en el que la 'Roja' busca meterse en la segunda final mundialista de su historia y en la que el centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández está llamado a ser el jugador que marque el tempo del partido.

Llega el momento decisivo de la Copa del Mundo y España está en la pelea por la segunda estrella. El combinado dirigido por Luis de la Fuente arrancó el torneo con más sombras que luces, empatando de manera sorprendente en su debut frente a Cabo Verde. Y pese a que en sus dos siguiente encuentros de la fase de grupos consiguió el triunfo, las sensaciones no eran las mejores en la campeona de Europa.

Un juego menos brillante que de costumbre que hacían que la mirada crítica apuntara a la medular, donde Rodri y Pedri no estaban alcanzando el nivel esperado. Especialmente era juzgado el nivel del centrocampista del City, ya que la grave lesión sufrida la pasada temporada hacía temer que el Balón de Oro 2024 no consiguiera recuperar el tono físico y futbolístico que le había llevado a ser el mejor pivote defensivo del mundo durante las últimas temporadas.

Pero cuando más lo necesitaba el equipo, el mejor Rodri afloró en la Copa del Mundo. En el partido de dieciseisavos de final frente a Austria se le vio una mejora evidente en su juego y el madrileño fue más vertical y el juego de España mucho más fluido, lo que llevó al equipo a firmar su mejor partido del campeonato hasta ese momento, superando con autoridad a Austria, también acompañado entonces de un Pedri notable.

Una dinámica positiva que se confirmó en los octavos de final. Frente a Portugal, el mediocentro del City fue un jerarca sobre el césped. Se jugó cuando y como el madrileño quiso, dando una 'masterclass' de cómo dominar un partido desde el centro del campo. Prueba de ello fue su 93 por ciento de eficacia en el pase, subiendo al 95 en campo rival, y sus únicamente ocho posesiones perdidas. Además, a nivel defensivo, recuperó siete balones y se impuso en todos los duelos que disputó.

Un partido que culminó su ascenso en el torneo pero que no sería el techo del capitán español, ya que frente a Bélgica volvería a estar sobresaliente, manejando el juego español y maniatando cualquier conato de contragolpe belga. De hecho, fue la eliminatoria en la que tuvo mayor impacto con 118 acciones con balón, de las que solo marró nueve de ellas. Un 92 por ciento de precisión en sus acciones que no permitieron robos en la zona de creación.

Y es que en términos generales, el Mundial de Rodrigo Hernández es más que notable. En términos estadísticos, el capitán español promedia 119 acciones con balón por partido, un 94 por ciento de precisión en el pase, siendo el tercer mejor centrocampista del Mundial en este aspecto. Además, también está entre los 10 mejores del torneo en participación en goles esperados cada 90 minutos (0,8) y progresiones con balón de más de 10 metros por encuentro (23,2).

Pero lo que hace de Rodri el centrocampista más completo de lo que se lleva disputado de torneo, eso es su capacidad defensiva. Según, el ranking defensivo de FIFA, que mide distintos parámetros del juego, el Balón de Oro 2024 es el mejor jugador defensivo del torneo con una valoración de 7.9 sobre 10. De media, recupera 5,3 balones por partido, y se impone en el 63 por ciento de los duelos que disputa, subiendo ese porcentaje al 70 cuando se trata de duelos aéreos.

Ahora, en la semifinal ante Francia y su tremendo arsenal ofensivo, con el talentoso Michael Olise pudiendo circular por la zona del madrileño, España espera que el rendimiento del mediocentro del City continúe siendo excelso. Gran parte de las aspiraciones de la 'Roja' de estar en la final de la Copa del Mundo están en la capacidad que tengan los pupilos de Luis de la Fuente de dominar el partido y maniatar los intentos de contragolpes francés, algo que ya consiguió en las semifinales de la pasada Eurocopa.