Rodrigo: "El objetivo era el Mundial, llegar fresco no es lo mismo"

Rodrigo Hernández, selección española - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Rodrigo Hernández reconoció que el Mundial era "el objetivo principal" de esta temporada en la que recuperó el ritmo después de su grave lesión de rodilla, "fresco" para capitanear a España en busca de la segunda estrella, al tiempo que insistió en que no piensa en su "futuro".

"Era el objetivo principal de esta temporada. Vengo de dos años diferentes, he tenido que adaptarme un poco para llegar en las mejores condiciones. Ha sido un año importante para crecer, adaptarme, el objetivo estaba claro que era el Mundial. Estoy al mejor nivel físico de todo este tiempo, con pocos partidos, me va a dar bastante aire", dijo desde la concentración en Chattanooga en una entrevista a El Larguero, recogida por Europa Press.

"Llegar a un Mundial fresco no es lo mismo. Cada uno tiene una condición, depende de la lesión, mi caso es muy particular. Tienes que ser bastante inteligente para administrar. El club estuvo sensacional. Yo soy un poco burro y me tienen que parar. Muy contento de estar aquí liderando a este grupo, con más jóvenes pero con un pasito más de experiencia", añadió.

Rodri celebró haber cumplido su objetivo de llegar en plenas condiciones a la Copa del Mundo que España arrancará el lunes 15 contra Cabo Verde como favorita a estar en la final del 19 de julio. "Tengo muchos retos por delante. He salido más reforzado, estoy en un momento muy bueno, disputo un Mundial como capitán, en plenas condiciones, más no puedo pedir. He recogido los frutos de un tiempo trabajando y haciendo las cosas bien", afirmó.

"No pasa nada por decirlo. Las etiquetas nos dan un poco igual pero venimos de ser campeones de Europa, las últimas finales de Liga de Naciones, hemos demostrado estar en forma, junto con Argentina, pero voy a tratar de transmitir al grupo que de nada vale lo que hemos hecho. Tenemos que ir con humildad de que en un Mundial no hemos hecho nada", añadió.

Sobre otras favoritas, el capitán de 'La Roja' insistió en señalar a la defensora del título. "Hay muchas selecciones que están creciendo mucho, no creo que estemos hablando de dos selecciones para ganar el Mundial. Ya veremos, soy muy cauto. El tema físico va a ser importante. Puede haber sorpresas. El rival más complicado que pienso es Argentina, por el equipo a nivel grupal que tienen", dijo.

"La idea es ir en una línea ascendente. Los rivales también van mejorando. El bloque es el mismo, la idea es la misma, pero hay jugadores que siguen creciendo. Quizá en la Eurocopa era más sorpresa y ahora son más realidad. Los chavales siguen siendo igual y a nivel fútbol, con más experiencia", insistió.

Por otro lado, el jugador del Manchester City valoró su relación con Luis de la Fuente. "Con Luis tengo la sensación que nos entendemos a la perfección, sé lo que necesita de mí. Sé lo que tengo que hacer, cómo guiar al grupo y sé lo que quiero de él. Intento transmitir lo que he aprendido en estos años, hay un grupo joven. Sabíamos de lo que era capaz, de construir un equipo, lo ha conseguido y ojalá estuviera mucho tiempo más. En la selección es más importante lo humano y el entendimiento", comentó.

Además, Rodri recordó la comentada entrada de Gavi durante uno de los últimos entrenamientos. "Me pegó un buen viaje, ya sabemos que Gavi es impetuoso y quedó en una anécdota. No tiene filtro. Es una cosa que nos gusta pero intentamos decirle que los entrenamientos es distinto a los partidos", confesó.

Por otro lado, el internacional español fue preguntado por su futuro y por las declaraciones de Enrique Riquelme, quien dijo que pretendía fichar al jugador del City de haber ganado las elecciones a la presidencia del Real Madrid. "No pienso en nada de mi futuro, el Mundial va a ser determinante para mí. El proceso, la recuperación, no tendría sentido que hoy estuviera pendiente de otras cosas. Después del Mundial, veremos", afirmó.

"He estado un poco al margen, es verdad que te llegan cosas, no sé muy bien de dónde vienen las cosas. Entiendo que forme parte del juego. Lo aceptamos. Ni he pensado, ni estoy tomando decisiones", añadió un Rodri que tiene aún un año de contrato con el City.