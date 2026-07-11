Rudi Garcia: "Hemos mirado a los ojos a España, demostramos qué éramos un gran equipo"

Rudi Garcia, head coach of Belgium, looks on during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de fútbol de Bélgica, Rudi Garcia, recalcó que demostraron este viernes que eran "un gran equipo" en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y que pese a caer por 2-1 en los cuartos de final ante España, miraron "a los ojos" e hicieron "dudar" a la campeona de Europa.

"Entre la baja de Youri (Tielemans), la lesión de Thibaut (Courtois) y que Kevin (De Bruyne) no pudo llegar hasta donde quería, las condiciones no eran las ideales para conseguir un buen resultado. Aun así, estuvimos muy cerca de la prórroga y hemos mirado a los ojos a España, ellos dudaron, sobre todo cuando empatamos", aseguró Rudi Garcia a la cadena 'RTBF' tras el partido.

El técnico de los 'Diablos Rojos' trató de quitar hierro al error del portero Senne Lammens, sustituto del lesionado Courtois, en el gol del triunfo español y que "es parte del deporte de alto nivel", por lo que pidió "apoyar a los jugadores que cometieron pequeños errores". "Pero sabemos que esos pequeños errores pueden costarnos el resultado. Este partido, y estos errores, deben servir de lección para los jugadores más jóvenes, que necesitan ser más pragmáticos", advirtió.

Garcia, que se quejó de lo que consideró "una mano flagrante" de Rodri Hernández en el segundo tiempo, se refirió al cambio de Courtois, recalcando que "desde el inicio del Mundial" siempre ha decidido "jugar con jugadores al cien por cien". "Y lo mismo ha ocurrido con Thibaut, no queríamos que agravara su lesión", expresó.

"Hablaremos con Thibaut; aún no ha hablado con nadie al respecto. Lo más importante esta noche es que no pudo terminar el partido. Es un gran portero y perderle durante el encuentro fue un duro golpe. Con la edad, hay que seguir rindiendo al cien por cien, con él, somos un equipo muy fuerte", añadió ante la posibilidad que avanzó el portero del Real Madrid de no volver a jugar con su país si no se ve bien que pueda tomarse inicialmente un año de descanso.

El francés cree que pudieron haber "empatado" al final y celebró que su equipo haya "aprendido a sufrir y a defender". "Ese era uno de los problemas antes de mi llegada. Los jugadores ejecutaron a la perfección el plan de juego que les indiqué y creo que España tuvo algo de suerte. Sufrimos demasiados contratiempos en este partido, pero estoy orgulloso de mis jugadores", prosiguió.

El seleccionador de Bélgica dejó claro que no tenían "nada" de lo que avergonzarse. "Crecemos y aprendemos también de la derrota. Estuvimos ahí y espero que le hayamos dado a Bélgica algo por lo que soñar. Cuando comencé esta aventura con los 'Diablos Rojos', quería que todos los belgas apoyaran a su nación y creo que ese objetivo se ha logrado", subrayó.

"Estoy orgulloso de mis jugadores, demostramos que éramos un gran equipo en este Mundial. Vimos las imágenes de las zonas de aficionados en Bélgica después del partido contra los Estados Unidos y fue gratificante. Esperaba que 12 millones de aficionados nos apoyaran, creo que tuvimos ese apoyo, debemos seguir así", sentenció Garcia.