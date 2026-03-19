San Mamés, penúltima parada de la FIFA en su recorrido por las sedes del Mundial 2030. - RFEF

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegación de la FIFA que estudia y planifica la organización del Mundial masculino de fútbol del año 2030, torneo que España albergará junto a Portugal y Marruecos, ha realizado este jueves una visita al Estadio de San Mamés, en Bilbao.

Después de sus anteriores paradas en Barcelona, Zaragoza, Madrid y Sevilla, y junto a una representación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el grupo de expertos de la FIFA examinó en Bilbao la casa del Athletic Club, con capacidad actualmente para 53.331 espectadores.

Eduard Dervishaj, director de Relaciones Internacionales de la RFEF, encabezó esa visita para los delegados del organismo que rige el fútbol mundial. El nuevo San Mamés, que en septiembre de 2013 acabó una obra de tres años, tuvo dos fases en dicha reforma: en la primera se construyeron los dos laterales y uno de los fondos, mientras que en la segunda se construyó el último fondo y se habilitaron los palcos VIP.

El Mundial 2030 no solo se celebrará en España, Portugal y Marruecos, ya que en Argentina, Paraguay y Uruguay habrá partidos inaugurales para festejar el centenario de la disputa del primer torneo mundialista. La delegación de la FIFA también visitará Portugal y Marruecos en próximos días.