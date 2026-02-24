Sandisk lanza USB con forma de silbato dentro de su gama oficial del Mundial de fútbol de 2026. - SANDISK

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa tecnológica Sandisk inicia la cuenta atrás para la Copa Mundial de fútbol de la FIFA 2026, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio, con el lanzamiento de su colección de productos con licencia oficial como unidades USB con forma de silbato, según informa en un comunicado.

Dicha colección permitirá a aficionados, creadores y profesionales capturar, preservar y revivir los momentos más icónicos del mayor evento deportivo del mundo. Combinando tradición, innovación y diseño, homenajean a las naciones anfitrionas y momentos icónicos, desde unidades USB-C* inspiradas en el silbato de los árbitros hasta SSD con los colores del torneo y tarjetas de memoria para profesionales con las que capturar momentos históricos.

Cada producto luce las marcas oficiales de la licencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y detalles inspirados en las naciones anfitrionas, lo que los convierte en auténticas piezas de la historia del fútbol.

"Se espera que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea uno de los eventos deportivos más capturados, grabados y compartidos de la historia de la humanidad. Sandisk se enorgullece de contribuir a garantizar que no se pierda ningún momento", comentó Janet Allgaier, vicepresidenta sénior de Productos de Consumo de Sandisk.

Las unidades flash USB-C inspiradas en el silbato están disponibles en ediciones globales y para el país anfitrión en Estados Unidos, Canadá y México. A principios de 2026 se lanzará una unidad flash USB-C premium Sandisk Edición Oro Copa Mundial de la FIFA 2026.